Расходы на $750 млрд перед выходом на биржу: разработчик ИИ Claude раскрыл гигантский ущерб

Американская компания Anthropic PBC, разрабатывающая искусственный интеллект Claude, в ближайшие годы может потратить до 750 миллиардов долларов на закупку дополнительных вычислительных мощностей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно черновому проспекту первичного публичного размещения акций (IPO), в первом полугодии 2026 года чистый убыток компании составил 80,7 млрд долларов (против 13 млрд долларов за аналогичный период 2025 года).

Большая часть этой суммы – 72 млрд долларов – пришлась на бухгалтерские расходы, вызванные переоценкой стоимости конвертируемых векселей и других финансовых инструментов. Непосредственно на инфраструктуру и исчисление за первые шесть месяцев 2026 года компания потратила около 9 млрд. долларов по сравнению с 2,3 млрд. годом ранее.

Многомиллиардные контракты с техгигантами

Документы для регуляторов раскрывают обязательства Anthropic по сделкам по предоставлению вычислительных мощностей на сумму около 450 млрд долларов на следующие 7–10 лет, большинство из которых не подлежит отмене. В частности, стартап запланировал:

111 млрд долларов на контракты с Google Cloud (холдинг Alphabet);

110 млрд долларов на сделки с Amazon Web Services;

31 млрд долларов на сервисы Microsoft.

Ожидается, что Anthropic официально подаст заявку на листинг на Уолл-стрит в ближайшие недели, что может стать одним из крупнейших IPO в истории. Маркетинговая кампания может начаться уже с 9 ноября, а сами торги по акциям — до конца года.

Как стало известно Bloomberg, компания сообщила инвесторам, что в третьем квартале достигла скорректированной операционной прибыли с рентабельностью более 11%, валовой маржой 85% и вышла на положительный свободный денежный поток.

Риски и специфика искусственного интеллекта

В своем проспекте Anthropic также предупредила будущих акционеров о специфических рисках безопасности. Среди них — возможность проявления моделями поведения, направленного на собственное "самосохранение", чтобы предотвратить отключение со стороны разработчиков, или ответы, напоминающие "шантаж".

Кроме того, компания указала на риск политического сопротивления строительству новых центров обработки данных на территории США, где сосредоточено подавляющее большинство ее мощностей.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic планирует масштабное соглашение на $45 млрд с облачным провайдером в Nscale, ведя переговоры с оператором облачных вычислений по покупке дополнительных вычислительных мощностей.