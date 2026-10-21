Витрати на $750 млрд перед виходом на біржу: розробник ШІ Claude розкрив гігантські збитки

Американська компанія Anthropic PBC, яка розробляє штучний інтелект Claude, у найближчі роки може витратити до 750 мільярдів доларів на закупівлю додаткових обчислювальних потужностей.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з чорновим проспектом первинного публічного розміщення акцій (IPO), у першому півріччі 2026 року чистий збиток компанії склав 80,7 млрд доларів (проти 13 млрд доларів за аналогічний період 2025 року).

Більша частина цієї суми — 72 млрд доларів — припала на бухгалтерські витрати, спричинені переоцінкою вартості конвертованих векселів та інших фінансових інструментів. Безпосередньо на інфраструктуру та обчислення за перші шість місяців 2026 року компанія витратила близько 9 млрд доларів порівняно з 2,3 млрд роком раніше.

Багатомільярдні контракти з техгігантами

Документи для регуляторів розкривають зобов'язання Anthropic за угодами на надання обчислювальних потужностей на суму близько 450 млрд доларів на наступні 7–10 років, більшість із яких не підлягає скасуванню. Зокрема, стартап запланував:

111 млрд доларів на контракти з Google Cloud (холдинг Alphabet);

110 млрд доларів на угоди з Amazon Web Services;

31 млрд доларів на сервіси Microsoft.

Очікується, що Anthropic офіційно подасть заявку на лістинг на Волл-стріт найближчими тижнями, що може стати одним із найбільших IPO в історії. Маркетингова кампанія може розпочатися вже з 9 листопада, а самі торги акціями — до кінця року.

Як стало відомо Bloomberg, компанія повідомила інвесторам, що у третьому кварталі досягла скоригованого операційного прибутку з рентабельністю понад 11%, валовою маржею 85% та вийшла на позитивний вільний грошовий потік.

Ризики та специфіка штучного інтелекту

У своєму проспекті Anthropic також попередила майбутніх акціонерів про специфічні ризики безпеки. Серед них — можливість прояву моделями поведінки, спрямованої на власне "самозбереження", щоб запобігти вимкненню з боку розробників, або відповідей, що нагадують "шантаж".

Крім того, компанія вказала на ризик політичного спротиву будівництву нових центрів обробки даних на території США, де зосереджена переважна більшість її потужностей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic планує масштабну угоду на $45 млрд із хмарним провайдером Nscale, ведучи переговори з оператором хмарних обчислень щодо купівлі додаткових обчислювальних потужностей.