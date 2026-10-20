Anthropic планує масштабну угоду на $45 млрд із хмарним провайдером Nscale

Компанія Anthropic, розробник ШІ-моделі Claude, веде переговори з оператором хмарних обчислень Nscale щодо купівлі обчислювальних потужностей в межах угоди, вартість якої може скласти близько 45 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Переговори стосуються другої будівлі дата-центрового кампусу Monarch компанії Nscale у Західній Вірджинії, яка має забезпечити 460 мегаватів обчислювальної потужності з використанням передових чипів Nvidia Vera Rubin. Крім того, Anthropic має право першого викупу на заплановану третю будівлю кампусу.

Раніше компанія вже уклала з Nscale угоди щодо інфраструктури на суму до 44,6 мільярда доларів, про що свідчать регуляторні документи перед запланованим первинним публічним розміщенням акцій (IPO) Nscale.

Сторони можуть фіналізувати новий договір найближчими днями, проте обговорення тривають, а деталі можуть змінитися, оскільки Nscale ще має залучити необхідне фінансування для оплати постачання чипів.

Дефіцит ресурсів та активність Anthropic

Останнім часом Nscale стикається з труднощами під час виконання контрактів: від підведення електропостачання та фіналізації будівництва до пошуку коштів на купівлю обладнання. Частину кампусу Monarch раніше планувала орендувати Microsoft, яка підписала лист про наміри в березні, проте влітку вийшла з проєкту, що відкрило можливість для партнерства з Anthropic.

Anthropic, оцінена у травні в 965 мільярдів доларів і яка сама очікує на проведення власного IPO найближчими місяцями, продовжує нарощувати обчислювальні ресурси. Серед інших великих домовленостей розробника — угоди на 50 мільярдів доларів із Fluidstack, на 10 мільярдів із Volta Infrastructure Holdings та на 45 мільярдів із компанією SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic віддасть $48 млрд на фонд суспільного блага через критику небезпек ШІ, передавши 5% власних акцій на тлі підготовки до IPO та занепокоєння суспільства щодо безпеки й економічних наслідків розвитку технології.