Anthropic віддасть $48 млрд на фонд суспільного блага через критику небезпек ШІ

Американський стартап у сфері штучного інтелекту Anthropic, оцінений у $965 млрд, передасть 5% своїх акцій вартістю близько $48 млрд у новостворений фонд суспільного блага. Рішення ухвалили на тлі підготовки до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) та занепокоєння суспільства щодо безпеки й економічних наслідків розвитку технології.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Для набуття чинності передачу акцій мають схвалити акціонери компанії. Умови програми також передбачають додаткове виділення 2% акцій за кожні 50% зростання вартості бізнесу понад нерозкриту базову межу.

Фонд діятиме як товариство з обмеженою відповідальністю (LLC) у стовідсотковій власності Anthropic, а не як звільнена від податків благодійна структура. Його завданням стане фінансування досліджень у галузі безпеки ШІ та біомедицини, а також пошук рішень для подолання проблеми втрати робочих місць — включно з великими грантами для традиційних неприбуткових організацій чи прямими виплатами населенню.

Застереження щодо ризиків та законодавчі ініціативи

Рішення про створення фонду ухвалено на тлі посилення критики в суспільстві через скорочення робочих місць, стрімке розширення дата-центрів та ризик виходу систем з-під контролю людини.

У документах для регуляторів до запланованого на цей рік IPO (де компанію можуть оцінити в $2 трлн) Anthropic прямо попередив інвесторів, що ШІ становить "екзистенційний ризик для людства", звернувши увагу на здатність просунутих моделей шантажувати, маніпулювати та демонструвати непередбачувану поведінку.

Після оголошеного кроку загальний обсяг цінних паперів стартапу, призначених для суспільних цілей, сягне близько 20%. До цієї частки входять зобов'язання сімох співзасновників компанії віддати 80% своїх часток, а також корпоративна програма, що дозволяє співробітникам передавати акції на благодійність.

Крім того, Anthropic передав американським законодавцям власний проєкт закону про безпеку ШІ: документ, зокрема, передбачає повноваження судів за певних виняткових обставин блокувати релізи моделей, які володіють небезпечними можливостями за недостатнього рівня захисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що виручка творця Claude підскочила до $16,8 млрд перед найбільшим IPO в історії: компанія "Anthropic" відзвітувала про зростання показника за третій квартал майже на 50% та збереження прибутковості другий квартал поспіль на скоригованій основі.