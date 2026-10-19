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Anthropic отдаст $48 млрд на фонд общественного блага из-за критики опасностей ИИ

Anthropic
Anthropic отдаст $48 млрд на фонд общественного блага из-за критики опасностей ИИ

Американский стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic, оцененный в $965 млрд, передаст 5% своих акций стоимостью около $48 млрд в вновь созданный фонд общественного блага. Решения приняли на фоне подготовки к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) и обеспокоенности общества по безопасности и экономическим последствиям развития технологии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Для вступления в силу передачи акций должны одобрить акционеры компании. Условия программы также предусматривают дополнительное выделение 2% акций за каждые 50% роста стоимости бизнеса сверх нераскрытой базовой границы.

Фонд будет действовать как общество с ограниченной ответственностью (LLC) в стопроцентной собственности Anthropic, а не как освобожденная от налогов благотворительная структура. Его задачей станет финансирование исследований в области безопасности ИИ и биомедицины, а также поиск решений для преодоления проблемы потери рабочих мест, включая большие гранты для традиционных неприбыльных организаций или прямым выплатам населению.

Предостережения по рискам и законодательные инициативы

Решение о создании фонда принято на фоне усиления критики в обществе из-за сокращения рабочих мест, стремительного расширения дата-центров и риска выхода систем из-под контроля человека.

В документах для регуляторов к планируемому на этот год IPO (где компанию могут оценить в $2 трлн) Anthropic прямо предупредил инвесторов, что ИИ составляет "экзистенциальный риск для человечества", обратив внимание на способность продвинутых моделей шантажировать, манипулировать и демонстрировать непредсказуемое поведение.

После объявленного шага общий объем ценных бумаг стартапа, предназначенных для общественных целей, составит около 20%. В эту долю входят обязательства семи соучредителей компании отдать 80% своих долей, а также корпоративная программа, позволяющая сотрудникам передавать акции на благотворительность.

Кроме того, Anthropic передал американским законодателям собственный проект закона о безопасности ИИ: документ, в частности, предусматривает полномочия судов при определенных исключительных обстоятельствах блокировать релизы моделей, обладающих опасными возможностями при недостаточном уровне защиты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что выручка создателя Claude подскочила до $16,8 млрд перед крупнейшим IPO в истории: компания Anthropic отчиталась о росте показателя за третий квартал почти на 50% и сохранении доходности второй квартал подряд на скорректированной основе.

Автор:
Максим Кольц

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