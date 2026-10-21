477 ФЛП и 923 млн грн оборота: разоблачили масштабное дробление сети секонд-хендов

Госфинмониторинг выявил схему уклонения от уплаты налогов из-за "дробления бизнеса", в которой были задействованы 477 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). С начала 2026 года на их счета поступило более 923 млн грн, преимущественно в качестве оплаты за подержанную одежду в одной торговой сети.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Госфинмониторинга.

По данным ведомства, все 477 предпринимателей были соединены с одной сетью. Денежные средства поступали преимущественно через эквайринг от покупателей подержанной одежды.

В дальнейшем большую часть денег перечисляли на счета юридических лиц как оплату "за одежду, которая была в пользовании".

В Госфинмониторинге отмечают, что эти компании фактически выполняли роль транзитеров: при значительных оборотах они декларировали минимальную прибыль.

Еще более 156 млн грн направили на уплату налогов и обналичивание средств.

Как работала схема

По оценке Госфинмониторинга целью схемы было уменьшение налоговой нагрузки на юридических лиц, в частности по уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Прибыли искусственно переносили на ФЛП, работавших по более низким налоговым ставкам, а часть безналичных средств обналичивали.

Материалы финансового анализа Госфинмониторинг передал правоохранительным органам.

Напомним, ранее одна из сетей секонд-хендов уплатила 51,5 млн грн налогового долга после расследования схемы искусственного дробления бизнеса через подконтрольные ФЛП. По этому делу продажи в магазинах также формально оформлялись на предпринимателей с упрощенной системой налогообложения.