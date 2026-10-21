477 ФОПів і 923 млн грн обороту: викрили масштабне дроблення мережі секонд-хендів

Держфінмоніторинг виявив схему ухилення від сплати податків через "дроблення бізнесу", у якій були задіяні 477 фізичних осіб-підприємців (ФОП). Від початку 2026 року на їхні рахунки надійшло понад 923 млн грн, переважно як оплата за вживаний одяг в одній торговельній мережі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держфінмоніторингу.

За даними відомства, всі 477 підприємців були пов'язані з однією мережею. Кошти надходили переважно через еквайринг від покупців вживаного одягу.

Надалі більшу частину грошей перераховували на рахунки юридичних осіб як оплату "за одяг, що був у користуванні".

У Держфінмоніторингу зазначають, що ці компанії фактично виконували роль транзитерів: за значних оборотів вони декларували мінімальний прибуток.

Ще понад 156 млн грн спрямували на сплату податків та обготівковування коштів.

Як працювала схема

За оцінкою Держфінмоніторингу, метою схеми було зменшення податкового навантаження на юридичних осіб, зокрема зі сплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Прибутки штучно переносили на ФОПів, які працювали за нижчими податковими ставками, а частину безготівкових коштів переводили у готівку.

Матеріали фінансового аналізу Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам.

Нагадаємо, раніше одна з мереж секонд-хендів сплатила 51,5 млн грн податкового боргу після розслідування схеми штучного дроблення бізнесу через підконтрольних ФОПів. У тій справі продажі в магазинах також формально оформлювали на підприємців зі спрощеною системою оподаткування.