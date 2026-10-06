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Дата публікації

"Дроблення бізнесу" на Львівщині: власник взуттєвої мережі відшкодував мільйонні збитки

Власник взуттєвої мережі на Львівщині ухилився від ПДВ
Власник взуттєвої мережі на Львівщині ухилився від ПДВ / БЕБ

На Львівщині власник мережі магазинів взуття та шкіряних виробів повністю відшкодував державі понад 10,5 млн грн несплаченого ПДВ. Для ухилення від сплати податку він використовував схему “дроблення бізнесу”, до якої залучив 13 фізичних осіб-підприємців.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки України.

Фактично ці ФОП були звичайними найманими працівниками торгових точок, проте на них оформили надходження коштів від продажу товарів покупцям.

Зареєстровані підприємці не вели самостійної господарської діяльності, а всю звітність подавали чітко за вказівкою організатора схеми.

У такий спосіб упродовж 2025 року бізнесмен умисно приховав доходи на суму понад 52,8 млн грн, ухилившись від сплати майже 10,6 млн грн ПДВ.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах).

Оскільки фігурант повністю сплатив завдані державі збитки до суду щодо нього було скеровано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. 

Раніше Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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