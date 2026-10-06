"Дробление бизнеса" во Львовской области: владелец обувной сети возместил миллионные убытки

Во Львовской области владелец сети магазинов обуви и кожаных изделий полностью возместил государству более 10,5 млн грн неуплаченного НДС. Для уклонения от уплаты налога он использовал схему дробления бизнеса, к которой привлек 13 физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Бюро экономической безопасности Украины.

Фактически эти ФЛП были обычными наемными работниками торговых точек, однако на них оформили поступление средств от продаж товаров покупателям.

Зарегистрированные предприниматели не вели самостоятельной хозяйственной деятельности, а всю отчетность представляли четко по указанию организатора схемы.

Таким образом, в течение 2025 года бизнесмен умышленно скрыл доходы на сумму более 52,8 млн грн, уклонившись от уплаты почти 10,6 млн грн НДС.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах).

Поскольку фигурант полностью уплатил нанесенный государству ущерб в суд в отношении него, было направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

Ранее Государственная налоговая служба обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые из-за схемы " дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.