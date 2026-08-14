НБУ разоблачил массовые схемы дробления и маскировки при покупке валюты: что требует от банков

Национальный банк Украины (НБУ) при проверках банков выявил многочисленные случаи дробления валютно-обменных операций физических лиц на суммы до 400 тыс. грн во избежание обязательного финансового мониторинга и проверки источников средств. Поэтому регулятор требует усилить контроль за валютообменом в кассах.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном письме НБУ в банки и банковские ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

Как обходят требования финмониторинга

В НБУ просмотрели видеозаписи с камер на банковских кассах, установка которых обязательна, и обнаружили несколько случаев того, что регулятор назвал подозрительным поведением при покупках физлицами долларов и евро, что позволяет дробить суммы приобретений и не подпадать под финансовый мониторинг.

По данным регулятора, одни и те же клиенты в течение дня проводили несколько операций по обмену валюты на суммы менее 400 тыс. грн каждая, чтобы совокупный объем не превышал установленный законодательством порог для идентификации.

Подозрительными расценили следующие случаи:

покупку в кассах наличной иностранной валюты группами с пачками паспортов;

маскировка личности во время покупок с помощью кепок, темных очков и т.д. и предъявление разных документов;

к схемам привлекали подставных лиц, в том числе несовершеннолетних, а в квитанциях указывали ложный возраст клиентов;

оформление кассирами банков покупок валюты в то время, когда на видеозаписи не было ни одного клиента (такие махинации установили по времени на квитанциях или чеках).

Кроме того, отдельные банки отказывались предоставлять регулятору видеозаписи с камер наблюдения кассовых зон или посылали их не в полном объеме, что является прямым нарушением требований законодательства.

Что требует НБУ

В НБУ подчеркнули, что всем выявленным нарушениям будет дана соответствующая правовая оценка.

Собрав такие случаи, Нацбанк требует от банков усилить внутренний контроль, проводить периодические проверки касс с просмотром видеозаписей, усовершенствовать контроль соблюдения правил финмониторинга и провести дополнительное обучение работников.

Заметим, на данный момент в банковских отделениях при покупке и продаже иностранной валюты действуют два правила: человек обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, а кассир – внести ФИО в квитанцию и свою программу. Сейчас достаточно только такой идентификации. Паспорт клиенты только предъявляют, но кассиры его копируют, а налоговый код не требуется.

Напомним, с 11 августа НБУ запустил большой пакет по смягчению валютных ограничений для бизнеса, финансового сектора и населения. Больше всего они рассчитаны на украинцев, находящихся за границей.