Украина уже в ближайшие недели получит от Польши истребители МиГ-29 в обмен на дроны

Польша и Украина приблизились к завершению переговоров по передаче украинским воздушным силам польских истребителей МиГ-29. В обмен Варшава должна получить много беспилотников разных типов и технологии их боевого применения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает польское издание Wirtualna Polska.

Обмен польских МиГ-29 на украинские беспилотники близок к осуществлению

Отмечается, что переговоры уже находятся на финальной стадии, а самолеты могут прибыть в Украину в ближайшие недели.

Договоренность по МиГ-29 обсуждается между Киевом и Варшавой не впервые.

Польская сторона еще в начале года рассчитывала обменять самолеты на сотрудничество с Украиной в сфере беспилотных технологий. Однако переговоры зашли в продолжительный тупик. Варшава считала, что Киев неохотно согласен делиться необходимой информацией и технологиями.

Польшу интересуют, прежде всего, реальные данные с поля боя, которые можно было бы использовать для усовершенствования и обучения беспилотных систем польского производства.

В частности, Варшава хотела получить видеозаписи российских атак и украинских ударов по российским целям, информацию о системах связи с ударными БпЛА, принципах управления их боевым применением, а также непосредственно украинские беспилотники.

Теперь, утверждают источники издания, после продолжительного застоя в переговорах произошел прорыв.

По информации Wirtualna Polska, стороны сейчас финализуют договоренность, по которой Польша передаст Украине МиГ-29, а получит значительное количество беспилотников разных типов и украинские ноу-хау:

«МиГи отправятся в Украину в ближайшие недели. А в Польшу поступят дроны», - пишет издание.

Точного количества истребителей, которые могут быть переданы Украине, не называют. Так же нет окончательной информации о количестве и типах БпЛА, которые получит польская сторона.

Поляки не доверяют уверениям украинской стороны

При этом со ссылкой на источник, участвующий в переговорах, издание отмечает, что соглашение может сорваться в любой момент, поскольку поляки не доверяют заверениям украинской стороны.

"С украинцами можно вести переговоры о чем угодно. Подписывать что угодно. Вопрос в том, выполнят ли они свои обязательства. Компания Fire Point предлагает, например, поставки 1500 беспилотников большой дальности. И немедленное снабжение такого же количества в Польшу в случае войны мы будем переживать, мы выглядим очень хорошо, и сказать нам очень хорошо и сказать. выполнить контракт, нам самим нужна эта техника, потому что мы находимся в худшем положении", – объяснил источник.

Эпопея с передачей Украине польских МиГов

В конце прошлого года Минобороны и Генеральный штаб Войска Польского сообщали о планируемой передаче Украине части МиГ-29, которые остаются на вооружении Воздушных сил Польши.

Эти машины уже солидного возраста — в польской авиации они служат с 1989 года. Сейчас их заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор участвуют в миссиях. МиГи базируются на 22-й базе тактической авиации в Круле-Мальборске.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не будет передавать Украине обещанные самолеты МиГ-29, поскольку Киев, мол, отказался делиться дроновыми технологиями.

Поэтому Варшава решила их постепенно утилизировать, но Украине не передавать.

После этого Косиняк-Камыш сообщил, что "этот вопрос не закрыт". Украина-де представила свои предложения по передаче Польше беспилотников в течение ближайших двух лет в обмен на получение истребителей .