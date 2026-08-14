Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

--0,15

EUR

51,62

--0,14

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,85

51,70

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 14 августа 2026 года — Генштаб ВСУ

дрон, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1633 сутки полномасштабной войны составляют 1 464 440 человек.

Потери России в войне на 14 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 августа потеряла:

  • личного состава – около 1 464 440 (+1 470) человек;
  • танков – 12 264 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 141 (+11) ед;
  • артиллерийских систем – 47 870 (+46) ед;
  • РСЗО – 2 024 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1565 (+3) ед;
  • самолетов – 439 (+0) ед;
  • вертолетов – 354 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 459 649 (+1 676) ед;
  • крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 133 853 (+448) ед;
  • специальной техники – 4 524 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 14 августа 2026 года — Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 90 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 14 августа 2026 года — Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня .

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности