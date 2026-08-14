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Потери врага по состоянию на 14 августа 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1633 сутки полномасштабной войны составляют 1 464 440 человек.
Потери России в войне на 14 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 августа потеряла:
- личного состава – около 1 464 440 (+1 470) человек;
- танков – 12 264 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 141 (+11) ед;
- артиллерийских систем – 47 870 (+46) ед;
- РСЗО – 2 024 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1565 (+3) ед;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 459 649 (+1 676) ед;
- крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 133 853 (+448) ед;
- специальной техники – 4 524 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 90 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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