Потери врага по состоянию на 14 августа 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1633 сутки полномасштабной войны составляют 1 464 440 человек.

Потери России в войне на 14 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 августа потеряла:

личного состава – около 1 464 440 (+1 470) человек;

танков – 12 264 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 141 (+11) ед;

артиллерийских систем – 47 870 (+46) ед;

РСЗО – 2 024 (+1) ед.;

средств ПВО – 1565 (+3) ед;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 459 649 (+1 676) ед;

крылатых ракет – 5007 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 133 853 (+448) ед;

специальной техники – 4 524 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 90 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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