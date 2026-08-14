Германия не будет оказывать защиту украинским мужчинам призывного возраста

Правительство Германии больше не будет предоставлять временную защиту вновь прибывшим украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, если у них нет законных оснований для выезда и освобождения от военной службы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Deutsche Welle ссылаясь на Министерство внутренних дел Германии.

Новые ограничения действуют для мужчин, которые прибыли в страну после 31 июля 2026 года. Именно в этот день Совет ЕС ввел соответствующие изменения. Отныне европейские страны предоставляют убежище только тем, кто полностью исполнил свой военный долг.

Чтобы получить временную защиту, украинские мужчины должны предоставить немецким ведомствам документы о законном пересечении границы или официальном освобождении от службы.

В то же время, нововведения не касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые приехали до 31 июля и уже получили статус. Правительство автоматически продлевает их защиту до марта 2028 наравне с другими украинскими беженцами.

Представители министерства также отметили, что у власти есть законное право депортировать украинских граждан, если они находятся в Германии нелегально и подпадают под общие правила выдворения иностранцев.

С 5 августа 2026 года Чехия изменила правила предоставления временной защиты для новых заявителей из Украины. Часть украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет должна подтвердить законность выезда из Украины и выполнение требований по воинской обязанности.

Напомним, страны Европейского Союза согласовали продление статуса временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще на один год – до 4 марта 2028 года.