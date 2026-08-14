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Німеччина не надаватиме захист українським чоловікам призовного віку

Німеччина
Німеччина не надасть захисту українським чоловікам без звільнення від військової служби / Pixabay

Уряд Німеччини більше не надаватиме тимчасового захисту новоприбулим українським чоловікам віком від 23 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для виїзду та звільнення від військової служби.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

Нові обмеження діють для тих чоловіків, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Саме цього дня Рада ЄС запровадила відповідні зміни. Відтепер європейські країни надають прихисток лише тим, хто повністю виконав свій військовий обов’язок.

Щоб отримати тимчасовий захист, українські чоловіки повинні надати німецьким відомствам документи про законний перетин кордону або офіційне звільнення від служби.

Водночас нововведення не стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, які приїхали до 31 липня і вже отримали статус. Уряд автоматично подовжує їхній захист до березня 2028 року нарівні з іншими українськими біженцями.

Представники міністерства також зазначили, що влада має законне право депортувати українських громадян, якщо вони перебувають у Німеччині нелегально і підпадають під загальні правила видворення іноземців.

Зауважимо, з 5 серпня 2026 року Чехія змінила правила надання тимчасового захисту для нових заявників з України. Частина українських чоловіків віком від 23 до 60 років має підтвердити законність виїзду з України та виконання вимог щодо військового обов’язку.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили продовження статусу тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще на один рік - до 4 березня 2028 року. 

Автор:
Світлана Манько

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