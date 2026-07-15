Євросоюз продовжив тимчасовий захист до 2028 року та змінив правила для нових заявників

Країни Європейського Союзу погодили продовження статусу тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Це рішення покликане забезпечити стабільність та передбачуваність для понад 4 мільйонів українців, які знайшли прихисток у країнах блоку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення Ради ЄС.

Водночас, зважаючи на потреби України в обороні від російської агресії, держави-члени ЄС дійшли згоди, що в майбутньому тимчасовий захист надаватиметься лише тим особам, які виконують свої військові обов'язки в Україні.

Як працюватимуть нові обмеження та кого вони торкнуться

Запроваджені обмеження щодо військового обліку не матимуть зворотної сили.

Тільки для нових заявників: нове правило поширюватиметься виключно на тих, хто вперше звертається за отриманням тимчасового захисту в ЄС.

Не стосується діючих біженців: ті українці, які вже користуються статусом тимчасового захисту на території Євросоюзу, збережуть його автоматично без необхідності додаткових перевірок.

"Беручи до уваги оборонні потреби України, що постійно змінюються, надалі тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконує свої військові обов'язки в Україні", — наголосив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Каллаган.

Щоб отримати статус тимчасового захисту, новим заявникам доведеться довести виконання або звільнення від військових обов'язків. Підтвердженням цього може слугувати:

Закордонний паспорт із штампом українських прикордонних органів про легальний виїзд з України. Паперовий або електронний документ, який підтверджує відстрочку, звільнення або належне виконання військового обов'язку.

Які права гарантує статус тимчасового захисту

Тимчасовий захист забезпечує українцям однаковий набір прав на всій території ЄС. Серед них:

Право на проживання в країні перебування;

Доступ до ринку праці та житла;

Державна медична допомога;

Соціальна підтримка та виплати;

Доступ до шкільної освіти для дітей.

Попередньо дію статусу було продовжено до 4 березня 2027 року. Найближчими тижнями Рада ЄС має формально ухвалити та опублікувати це рішення в Офіційному журналі ЄС, після чого воно офіційно набере чинності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС офіційно пропонує виключити із програми захисту українців чоловіків призовного віку. Єврокомісія запропонувала державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік, до березня 2028 року, виключивши з переліку отримувачів притулку чоловіків призовного віку, які не мають підтвердження виконання військового обов'язку.