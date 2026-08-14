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Ринок автобусів зростає, але попит на нову техніку падає

автобуси для Бучанської громади
Ринок автобусів зростає, але попит на нову техніку падає

У липні український автопарк поповнили 220 автобусів і мікроавтобусів, що на 4% більше, ніж роком раніше. Водночас лише 37% зареєстрованої техніки була новою проти 52% у липні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Укравтопром.

Серед нових автобусів у липні найчастіше реєстрували ZAZ — 18 машин, Ataman — 16 та Ford — 15.

На ринку вживаної техніки лідирував Mercedes-Benz із 49 першими реєстраціями. Далі розташувалися MAN — 16 автобусів та Volkswagen — 12.

Від початку 2026 року автобусний парк України поповнили 1450 машин, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому кількість нових автобусів скоротилася на 10% — до 581 одиниці, тоді як реєстрації вживаних зросли на 16% — до 869 машин.

Додамо, у червні український автопарк поповнили 183 автобуси, включно з мікроавтобусами. Це на 19% більше, ніж у червні 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко

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