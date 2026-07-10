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Ринок автобусів в Україні зріс: які автобуси купують найчастіше

автобуси для Бучанської громади
Ринок автобусів в Україні зріс

У червні український автопарк поповнили 183 автобуси, включно з мікроавтобусами. Це на 19% більше, ніж у червні 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Частка нової техніки у червневих реєстраціях становила 28%. Торік цей показник був значно вищим — 48%.

Серед нових автобусів у червні найчастіше вперше реєстрували:

  • Ataman — 12 одиниць;
  • Ford — 12 одиниць;
  • ZAZ — 11 одиниць.

У сегменті вживаних автобусів лідером став Mercedes-Benz — 66 одиниць. Також до трійки увійшли:

  • Volkswagen — 12 одиниць;
  • Van Hool — 11 одиниць.

Загалом від початку 2026 року автобусний парк України поповнили 1 230 автобусів. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Із цієї кількості нових автобусів було 500 одиниць, що на 6% менше, ніж торік. Вживаних автобусів зареєстрували 730 одиниць — на 12% більше, ніж за той самий період минулого року.

Додамо, у травні український автопарк поповнили 218 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це на 3% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко