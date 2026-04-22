Ринок автобусів в Україні різко зріс у березні: імпорт нової техніки додав понад 300%

У березні 2026 року український ринок автобусів продемонстрував різке пожвавлення, насамперед за рахунок імпорту нової техніки. Найдинамічніше зріс сегмент нових ввезених автобусів — на 307,7% порівняно з лютим.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інститут досліджень авторинку.

Це може свідчити про виконання великих муніципальних або корпоративних контрактів на оновлення автопарків.

Загалом ринок нових автобусів у березні склав 101 одиницю. Імпорт нових машин сягнув 53 одиниць і вперше за тривалий час перевищив обсяги внутрішнього виробництва, яке становило 48 автобусів.

Лідером серед нових моделей став Isuzu Citiport, що вказує на попит з боку міст на сучасний громадський транспорт. Також високі позиції посіли Ford Transit, які використовують для соціальних перевезень та корпоративних потреб.

На вторинному ринку було укладено 355 угод купівлі-продажу автобусів, що на 47,9% більше, ніж у лютому. Водночас у річному вимірі сегмент все ще відстає майже на 10%, що пов’язано з високими витратами на утримання старої техніки.

Найпопулярнішою моделлю на внутрішньому ринку залишається Mercedes-Benz Sprinter, який домінує у сегменті приміських та міжміських перевезень. Також активно перепродаються європейські низькопідлогові автобуси, зокрема VDL Citea.

Імпорт уживаних автобусів у березні зріс на 26% і склав 97 одиниць. Найбільший попит мають Mercedes-Benz Sprinter, Vario, а також великі міські автобуси Citaro та туристичні моделі Setra і Van Hool.

Українські виробники БАЗ, Богдан/Ataman і ЗАЗ у березні скоротили випуск на 20% порівняно з лютим. Водночас у річному вимірі виробництво зросло на 71,4%, що свідчить про поступове відновлення галузі після торішнього спаду.

Березневі показники сигналізують про відновлення інвестицій у транспортний сектор. Головний тренд — попит на економічніші та сучасні автобуси, які знижують витрати перевізників і покращують якість перевезень.

Зауважимо, у березні 2026 року український автопарк поповнили 247 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 21% більше порівняно з березнем 2025 року.