Ринок автобусів в Україні у 2025 році: спад внутрішніх перепродажів і зростання імпорту та нової техніки

Ринок автобусів у 2025 році зазнав помітної трансформації. Попри скорочення обсягів внутрішнього ринку, сегменти імпорту вживаної техніки та продажів нових автобусів продемонстрували впевнене зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

За підсумками року на внутрішньому ринку було укладено 3 978 угод купівлі-продажу автобусів, що на 36,1% менше, ніж у 2024 році. Аналітики пов’язують це зі скороченням ресурсу перепродажу застарілої техніки всередині країни.

Водночас імпорт уживаних автобусів зріс на 31,7% — до 1 088 перших реєстрацій. Основним джерелом таких поставок залишається Європа, а сам сегмент фактично став головним каналом оновлення рухомого складу.

Найбільш позитивну динаміку показав ринок нових автобусів. У 2025 році було зареєстровано 1 176 нових машин, що на 15% більше, ніж роком раніше. Зростання забезпечили насамперед муніципальні та шкільні програми закупівель.

Підсумки грудня 2025 року

Наприкінці року ринок традиційно сповільнився. У грудні більшість сегментів продемонстрували зниження активності порівняно з листопадом. Зокрема, виробництво та збірка автобусів в Україні скоротилися на 30,4% у місячному вимірі.

Водночас у річному порівнянні внутрішні перепродажі зросли на 78,6% відносно грудня 2024 року. Це пояснюється ефектом відновлення після технічних збоїв у реєстрах МВС наприкінці 2023 року.

Загалом у грудні 2025 року було:

укладено 325 угод на внутрішньому ринку;

здійснено 114 перших реєстрацій імпортованих уживаних автобусів;

зареєстровано 112 нових автобусів, з яких 25 були імпортними, а 87 — виробленими в Україні.

Попит на внутрішньому ринку

Абсолютним лідером внутрішніх перепродажів залишається Mercedes-Benz Sprinter. Також стабільним попитом користуються українські БАЗ А079 "Еталон" та Богдан/Ataman А-092.

Показово, що у статистиці й досі присутні моделі ПАЗ 3205 та ГАЗ "Газель", а також Volkswagen LT і Mercedes-Benz T1/T2. Це свідчить про надзвичайно тривалий життєвий цикл автобусів, які давно вийшли за межі сучасних стандартів комфорту.

Імпорт уживаних автобусів

У сегменті імпорту ключовими критеріями залишаються місткість і комфорт. Окрім Mercedes-Benz Sprinter, перевізники активно завозили:

міські VDL Ambassador та VDL Citea з Нідерландів;

міжміські Setra S 400 та Van Hool Astromega;

міські Mercedes-Benz Citaro та Renault Master.

Саме цей сегмент поступово витісняє з українських доріг морально застарілу техніку.

Ринок нових автобусів

Продажі нових автобусів у 2025 році майже повністю сформували українські виробники. Це пов’язано з тендерними закупівлями для громад, шкіл та конкурсами на маршрутні перевезення.

Найбільші обсяги реєстрацій припали на моделі Богдан/Ataman (А-093, А-092, А-221) та ЗАЗ A08 I-Van. Також попитом користувалися БАЗ А081 "Еталон" і Isuzu Citiport у сегменті середньої та великої місткості. У малому класі були представлені JAC Sunray та Toyota Hiace.

Додамо, у 2025 році автопарк України поповнився 2,7 тис. автобусів, включно з мікроавтобусами.