Ринок автобусів в Україні у 2025 році: спад внутрішніх перепродажів і зростання імпорту та нової техніки
Ринок автобусів у 2025 році зазнав помітної трансформації. Попри скорочення обсягів внутрішнього ринку, сегменти імпорту вживаної техніки та продажів нових автобусів продемонстрували впевнене зростання.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.
За підсумками року на внутрішньому ринку було укладено 3 978 угод купівлі-продажу автобусів, що на 36,1% менше, ніж у 2024 році. Аналітики пов’язують це зі скороченням ресурсу перепродажу застарілої техніки всередині країни.
Водночас імпорт уживаних автобусів зріс на 31,7% — до 1 088 перших реєстрацій. Основним джерелом таких поставок залишається Європа, а сам сегмент фактично став головним каналом оновлення рухомого складу.
Найбільш позитивну динаміку показав ринок нових автобусів. У 2025 році було зареєстровано 1 176 нових машин, що на 15% більше, ніж роком раніше. Зростання забезпечили насамперед муніципальні та шкільні програми закупівель.
Підсумки грудня 2025 року
Наприкінці року ринок традиційно сповільнився. У грудні більшість сегментів продемонстрували зниження активності порівняно з листопадом. Зокрема, виробництво та збірка автобусів в Україні скоротилися на 30,4% у місячному вимірі.
Водночас у річному порівнянні внутрішні перепродажі зросли на 78,6% відносно грудня 2024 року. Це пояснюється ефектом відновлення після технічних збоїв у реєстрах МВС наприкінці 2023 року.
Загалом у грудні 2025 року було:
- укладено 325 угод на внутрішньому ринку;
- здійснено 114 перших реєстрацій імпортованих уживаних автобусів;
- зареєстровано 112 нових автобусів, з яких 25 були імпортними, а 87 — виробленими в Україні.
Попит на внутрішньому ринку
Абсолютним лідером внутрішніх перепродажів залишається Mercedes-Benz Sprinter. Також стабільним попитом користуються українські БАЗ А079 "Еталон" та Богдан/Ataman А-092.
Показово, що у статистиці й досі присутні моделі ПАЗ 3205 та ГАЗ "Газель", а також Volkswagen LT і Mercedes-Benz T1/T2. Це свідчить про надзвичайно тривалий життєвий цикл автобусів, які давно вийшли за межі сучасних стандартів комфорту.
Імпорт уживаних автобусів
У сегменті імпорту ключовими критеріями залишаються місткість і комфорт. Окрім Mercedes-Benz Sprinter, перевізники активно завозили:
- міські VDL Ambassador та VDL Citea з Нідерландів;
- міжміські Setra S 400 та Van Hool Astromega;
- міські Mercedes-Benz Citaro та Renault Master.
Саме цей сегмент поступово витісняє з українських доріг морально застарілу техніку.
Ринок нових автобусів
Продажі нових автобусів у 2025 році майже повністю сформували українські виробники. Це пов’язано з тендерними закупівлями для громад, шкіл та конкурсами на маршрутні перевезення.
Найбільші обсяги реєстрацій припали на моделі Богдан/Ataman (А-093, А-092, А-221) та ЗАЗ A08 I-Van. Також попитом користувалися БАЗ А081 "Еталон" і Isuzu Citiport у сегменті середньої та великої місткості. У малому класі були представлені JAC Sunray та Toyota Hiace.
Додамо, у 2025 році автопарк України поповнився 2,7 тис. автобусів, включно з мікроавтобусами.