Перша закупівля після початку війни: "Київпастранс" замовив сучасні тролейбуси на понад 300 млн грн

автобус
16 тролейбусів для Києва / Центр транспортных стратегий

Київ отримає 16 нових тролейбусів PTS T12309 - першу партію сучасного транспорту від початку повномасштабного вторгнення Росії. Договір на постачання укладено між КП “Київпастранс” та ТОВ “Політехносервіс”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЦТС.

Київ отримає сучасний транспор

Нові тролейбуси 12-метрові, низькопідлогові, побудовані на базі кузовів турецького бренду Akia та оснащені системою керування власного виробництва "Політехносервіс". Вони обладнані системою автономного ходу, що дозволяє рухатися до 1 км без контактної мережі.

Сума закупівлі склала 306,2 млн гривень, або 19,1 млн гривень за одиницю, що трохи дорожче, ніж аналогічні тролейбуси, які наприкінці 2025 року придбали для Чернівців. 

Нові тролейбуси стануть першою поставкою громадського транспорту для столиці за п’ять років та частково оновлять застарілий парк міста.

Нагадаємо, Київ продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. 1 грудня на столичні маршрути вийшли нові трамваї та автобуси. 

Додамо, на маршрутах громадського транспорту Києва почали курсувати ще 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu. 

Автор:
Ольга Опенько