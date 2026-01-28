Запланована подія 2

Первая закупка после начала войны: "Киевпасстранс" заказал современные троллейбусы более чем на 300 млн грн

Киев получит 16 новых троллейбусов PTS T12309 – первую партию современного транспорта с начала полномасштабного вторжения России. Договор на поставку заключен между КП "Киевпасстранс" и ООО "Политехносервис".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЦТС.

Киев получит современный транспорт

Новые троллейбусы 12-метровые, низкопольные, построены на базе кузовов турецкого бренда Akia и оснащены системой управления собственного производства "Политехносервис". Они оснащены системой автономного хода, позволяющей двигаться до 1 км без контактной сети.

Сумма закупки составила 306,2 млн гривен, или 19,1 млн гривен за единицу, что немного дороже аналогичных троллейбусов, которые в конце 2025 года приобрели для Черновцов.

Новые троллейбусы станут первой поставкой общественного транспорта для столицы через пять лет и частично обновят устаревший парк города.

Напомним, Киев продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. 1 декабря на столичные маршруты вышли новые трамваи и автобусы.

На маршрутах общественного транспорта Киева начали курсировать еще 20 новых автобусов турецкого производства Anadolu Isuzu.

Автор:
Ольга Опенько