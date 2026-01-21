Запланована подія 2

Общественный транспорт Киева усиливают 20 современных турецких автобусов (ФОТО)

автобусы
Новые автобусы Anadolu Isuzu вышли на маршруты Киева / КГГА

По маршрутам общественного транспорта Киева начали курсировать еще 20 новых автобусов турецкого производства Anadolu Isuzu.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев обновляет общественный транспорт

Это третья партия подвижного состава, полученная столицей в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", реализуемого при поддержке Европейского инвестиционного банка.

Новые автобусы прошли все необходимые таможенные и регистрационные процедуры и уже распределены между автопарками предприятия. Их будут привлекать для усиления маршрутной сети столицы, в частности, на направлениях, которые дублируют электротранспорт как на левом, так и на правом берегу Киева.

Все автобусы полностью низкопольные и оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров. Они оснащены информационными табло, системами внутреннего и внешнего видеонаблюдения, автоматическим оповещением остановок, а также системами кондиционирования и отопления. В салонах установлено энергосберегающее LED-освещение и тонированное стекло.

Использование нового подвижного состава должно повысить безопасность перевозок и улучшить качество транспортного обслуживания пассажиров.

В рамках проекта столица уже получила 60 единиц нового транспорта, еще 25 автобусов планируют поставить в 2026 году.

Напомним, Киев продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. 1 декабря на столичные маршруты вышли новые трамваи и автобусы.

Автор:
Ольга Опенько