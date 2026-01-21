- Категория
Общественный транспорт Киева усиливают 20 современных турецких автобусов (ФОТО)
По маршрутам общественного транспорта Киева начали курсировать еще 20 новых автобусов турецкого производства Anadolu Isuzu.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Киев обновляет общественный транспорт
Это третья партия подвижного состава, полученная столицей в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", реализуемого при поддержке Европейского инвестиционного банка.
Новые автобусы прошли все необходимые таможенные и регистрационные процедуры и уже распределены между автопарками предприятия. Их будут привлекать для усиления маршрутной сети столицы, в частности, на направлениях, которые дублируют электротранспорт как на левом, так и на правом берегу Киева.
Все автобусы полностью низкопольные и оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров. Они оснащены информационными табло, системами внутреннего и внешнего видеонаблюдения, автоматическим оповещением остановок, а также системами кондиционирования и отопления. В салонах установлено энергосберегающее LED-освещение и тонированное стекло.
Использование нового подвижного состава должно повысить безопасность перевозок и улучшить качество транспортного обслуживания пассажиров.
В рамках проекта столица уже получила 60 единиц нового транспорта, еще 25 автобусов планируют поставить в 2026 году.
Напомним, Киев продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. 1 декабря на столичные маршруты вышли новые трамваи и автобусы.