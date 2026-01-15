- Категория
В 2025 году импорт подержанных автобусов в Украину вырос на 44%
В 2025 году автопарк Украины пополнился 2,7 тыс. автобусов, включая микроавтобусы.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".
Всего за год в Украине было впервые зарегистрировано 2707 автобусов, что на 21% больше, чем в 2024 году.
Из общего количества 1343 единицы составляла новая техника – это на 4% больше по сравнению с предыдущим годом.
Количество подержанных автобусов, импортируемых из-за границы, выросло значительно существенно — до 1364 единиц, что на 44% больше, чем в прошлом.
Среди новых автобусов чаще всего регистрировали транспорт таких марок:
- Ataman - 387 единиц;
- Zaz - 233 единицы;
- Ford - 188 единиц;
- Etalon - 165 единиц;
- Bogdan – 76 единиц.
В сегменте б/у автобусов лидерами по количеству регистраций стали:
- Mercedes-Benz - 496 единиц;
- Vdl - 168 единиц;
- Van Hool - 113 единиц;
- Volkswagen - 113 единиц;
- Renault – 56 единиц.
Добавим, в ноябре украинский автопарк пополнился 308 автобусами, включая микроавтобусы. Объем регистраций вырос на 19% по сравнению с ноябрем 2024 года.