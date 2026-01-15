Запланована подія 2

Новости
В 2025 году импорт подержанных автобусов в Украину вырос на 44%

автобусы
Автопарк Украины в 2025 году пополнился почти 2,7 тыс. автобусов

В 2025 году автопарк Украины пополнился 2,7 тыс. автобусов, включая микроавтобусы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Всего за год в Украине было впервые зарегистрировано 2707 автобусов, что на 21% больше, чем в 2024 году.

Из общего количества 1343 единицы составляла новая техника – это на 4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Количество подержанных автобусов, импортируемых из-за границы, выросло значительно существенно — до 1364 единиц, что на 44% больше, чем в прошлом.

Среди новых автобусов чаще всего регистрировали транспорт таких марок:

  • Ataman - 387 единиц;
  • Zaz - 233 единицы;
  • Ford - 188 единиц;
  • Etalon - 165 единиц;
  • Bogdan – 76 единиц.

В сегменте б/у автобусов лидерами по количеству регистраций стали:

  • Mercedes-Benz - 496 единиц;
  • Vdl - 168 единиц;
  • Van Hool - 113 единиц;
  • Volkswagen - 113 единиц;
  • Renault – 56 единиц.

Добавим, в ноябре украинский автопарк пополнился 308 автобусами, включая микроавтобусы. Объем регистраций вырос на 19% по сравнению с ноябрем 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко