В 2025 году импорт подержанных автобусов в Украину вырос на 44%

В 2025 году автопарк Украины пополнился 2,7 тыс. автобусов, включая микроавтобусы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укравтопром ".

Всего за год в Украине было впервые зарегистрировано 2707 автобусов, что на 21% больше, чем в 2024 году.

Из общего количества 1343 единицы составляла новая техника – это на 4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Количество подержанных автобусов, импортируемых из-за границы, выросло значительно существенно — до 1364 единиц, что на 44% больше, чем в прошлом.

Среди новых автобусов чаще всего регистрировали транспорт таких марок:

Ataman - 387 единиц;

Zaz - 233 единицы;

Ford - 188 единиц;

Etalon - 165 единиц;

Bogdan – 76 единиц.

В сегменте б/у автобусов лидерами по количеству регистраций стали:

Mercedes-Benz - 496 единиц;

Vdl - 168 единиц;

Van Hool - 113 единиц;

Volkswagen - 113 единиц;

Renault – 56 единиц.

Добавим, в ноябре украинский автопарк пополнился 308 автобусами, включая микроавтобусы. Объем регистраций вырос на 19% по сравнению с ноябрем 2024 года.