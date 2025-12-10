- Категория
Рынок автобусов в Украине растет: итоги января-ноября
В ноябре украинский автопарк пополнился 308 автобусами, включая микроавтобусы. Объем регистраций вырос на 19% по сравнению с ноябрем 2024 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
С января по ноябрь автобусный парк Украины пополнился 2421 автобусом, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди них новые автобусы составляют 1203 ед. (+9%), а подержанные – 1 218 ед. (+50%).
Доля новых автобусов в общем объеме составила 51% против 63% в соответствующем периоде в прошлом году.
Лидеры среди новых автобусов
- Ataman – 57 ед.;
- ZAZ – 30 ед.;
- Isuzu – 20 ед.
Лидеры среди импортируемых подержанных автобусов
- Mercedes-Benz – 46 ед;
- VDL – 34 ед.;
- Van Hool – 15 ед.
В прошлом месяце украинские перевозчики приобрели 561 автобус, что на 2,7% больше, чем в сентябре, но на 25,2% меньше, чем в октябре 2024 года. Наибольшая доля приобретений пришлась на внутренний рынок – 382 автобуса, или 68,1% от общего объема.