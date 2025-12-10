Запланована подія 2

Рынок автобусов в Украине растет: итоги января-ноября

автобусы
инок автобусов в Украине растет / Depositphotos

В ноябре украинский автопарк пополнился 308 автобусами, включая микроавтобусы. Объем регистраций вырос на 19% по сравнению с ноябрем 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

С января по ноябрь автобусный парк Украины пополнился 2421 автобусом, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди них новые автобусы составляют 1203 ед. (+9%), а подержанные – 1 218 ед. (+50%).

Доля новых автобусов в общем объеме составила 51% против 63% в соответствующем периоде в прошлом году.

Лидеры среди новых автобусов

  • Ataman – 57 ед.;
  • ZAZ – 30 ед.;
  • Isuzu – 20 ед.

Лидеры среди импортируемых подержанных автобусов

  • Mercedes-Benz – 46 ед;
  • VDL – 34 ед.;
  • Van Hool – 15 ед.

В прошлом месяце украинские перевозчики приобрели 561 автобус, что на 2,7% больше, чем в сентябре, но на 25,2% меньше, чем в октябре 2024 года. Наибольшая доля приобретений пришлась на внутренний рынок – 382 автобуса, или 68,1% от общего объема.

