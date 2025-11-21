Ринок автобусів у жовтні: статистика, динаміка та моделі-лідери

Минулого місяця українські перевізники придбали 561 автобус, що на 2,7% більше, ніж у вересні, але на 25,2% менше, ніж у жовтні 2024 року. Найбільша частка придбань припала на внутрішній ринок — 382 автобуси, або 68,1% від загального обсягу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на експертів Інституту досліджень авторинку.

Ще 80 вживаних автобусів (14,3%) було ввезено з-за кордону. Окрім того, вперше зареєстрували 99 нових автобусів, серед яких 88 виготовлені або переобладнані в Україні, тоді як 11 прибули з імпорту.

Динаміка ринку в різних підсегментах показала змішані результати.

Внутрішні перепродажі автобусів у жовтні зросли на 15,4% порівняно з вереснем, однак відносно жовтня минулого року продажі скоротилися на 32,1%. Імпорт вживаних автобусів зменшився — на 9,1% у місячному вимірі та на 3,6% у річному.

Значне падіння зафіксовано в сегменті імпорту нових автобусів: мінус 35,3% до попереднього місяця, хоча порівняно з минулим роком показник залишився на тому ж рівні.

Також зменшилися реєстрації нових автобусів, вироблених в Україні: у жовтні їх стало на 20% менше, ніж у вересні, та на 5,4% менше, ніж у жовтні 2024 року.

Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку

Внутрішній ринок автобусів залишається стабільним і "консервативним". Абсолютним лідером у перепродажах вкотре став Mercedes-Benz Sprinter — універсальний та найбільш затребуваний автобус українських перевізників, від туристичних поїздок до міських маршрутів.

У топі також утримують позиції українські моделі Богдан (Ataman) та БАЗ (Еталон) — техніка, що цінується за простоту ремонту та доступні запчастини.

Популярними залишаються і переобладнані з вантажних бусів Volkswagen Crafter та Volkswagen LT, тоді як у нижній частині рейтингу все ще зустрічаються ГАЗ та ПАЗ, хоча їх частка поступово зменшується.

Найпопулярніші вживані автобуси, імпортовані з-за кордону

Імпорт вживаних автобусів займає порівняно невелику частку ринку, але тренди тут подібні до внутрішнього ринку. Найчастіше до України завозять Mercedes-Benz Sprinter та Volkswagen Crafter, зазвичай під конкретні замовлення малого бізнесу.

Серед великих міських і туристичних автобусів виділяються поодинокі реєстрації Mercedes-Benz Citaro, Solaris Urbino, Volvo. Їх поява свідчить про те, що окремі громади та приватні перевізники продовжують оновлювати парк якісною європейською технікою.

Найпопулярніші нові автобуси

Ринок нових автобусів майже повністю належить українським виробникам. Лідерами стали Богдан (Ataman) та ЗАЗ, а третю позицію зайняв БАЗ (Еталон).

Основний драйвер попиту – державні закупівлі, зокрема програма "Шкільний автобус", а також муніципальні тендери. На цьому фоні поява нових Ford Transit чи турецьких Temsa швидше виняток, ніж початок нової ринкової тенденції.

Нагадаємо, у вересні 2025 року українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів — це на 16,1% менше, ніж у серпні, та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.