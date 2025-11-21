Рынок автобусов в октябре: статистика, динамика и модели-лидеры

В прошлом месяце украинские перевозчики приобрели 561 автобус, что на 2,7% больше, чем в сентябре, но на 25,2% меньше, чем в октябре 2024 года. Наибольшая доля приобретений пришлась на внутренний рынок – 382 автобуса, или 68,1% от общего объема.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на экспертов Института исследований авторынка.

Еще 80 подержанных автобусов (14,3%) были ввезены из-за границы. Кроме того, впервые зарегистрировали 99 новых автобусов, среди которых 88 изготовлены или переоборудованы в Украину, тогда как 11 прибыли из импорта.

Динамика рынка в разных подсегментах показала смешанные результаты.

Внутренние перепродажи автобусов в октябре выросли на 15,4% по сравнению с сентябрем, однако по отношению к октябрю прошлого года продажи сократились на 32,1%. Импорт бывших в употреблении автобусов уменьшился — на 9,1% в месячном измерении и на 3,6% в годовом.

Значительное падение зафиксировано в сегменте импорта новых автобусов: минус 35,3% к предыдущему месяцу, хотя по сравнению с прошлым годом показатель остался на том же уровне.

Также уменьшились регистрация новых автобусов, произведенных в Украине: в октябре их стало на 20% меньше, чем в сентябре, и на 5,4% меньше, чем в октябре 2024 года.

Самые популярные автобусы на внутреннем рынке

Внутренний рынок автобусов остается стабильным и "консервативным". Абсолютным лидером в перепродажах стал Mercedes-Benz Sprinter — универсальный и наиболее востребованный автобус украинских перевозчиков, от туристических поездок до городских маршрутов.

В топе также удерживают позиции украинские модели Богдан (Ataman) и БАЗ (Эталон) — техника ценится за простоту ремонта и доступные запчасти.

Популярными остаются и переоборудованные с грузовых бусов Volkswagen Crafter и Volkswagen LT, в то время как в нижней части рейтинга все еще встречаются ГАЗ и ПАЗ, хотя их доля постепенно уменьшается.

Самые популярные подержанные автобусы, импортируемые из-за границы

Импорт б/у автобусов занимает сравнительно небольшую долю рынка, но тренды здесь похожи на внутренний рынок. Чаще всего в Украину завозят Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter обычно под конкретные заказы малого бизнеса.

Среди крупных городских и туристических автобусов выделяются редкие регистрации Mercedes-Benz Citaro, Solaris Urbino, Volvo. Их появление говорит о том, что отдельные общины и частные перевозчики продолжают обновлять парк качественной европейской техникой.

Самые популярные новые автобусы

Рынок новых автобусов почти полностью принадлежит украинским производителям. Лидерами стали Богдан (Ataman) и ЗАЗ, третью позицию занял БАЗ (Эталон).

Основной драйвер спроса – государственные закупки, в частности, программа "Школьный автобус", а также муниципальные тендеры. На этом фоне появление новых Ford Transit или турецких Temsa скорее исключение, чем начало новой рыночной тенденции.

Напомним, в сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 507 новых и подержанных автобусов — это на 16,1% меньше, чем в августе и на 26,8% меньше, чем в сентябре 2024 года.