Рынок автобусов в сентябре: доминируют Mercedes-Benz и отечественные бренды

В сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 507 новых и бывших в употреблении автобусов — это на 16,1% меньше, чем в августе, и на 26,8% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные экспертов Института исследований авторынка.

Динамика рынка автобусов

По подсегментам ситуация на автобусном рынке выглядела по-разному. Внутренние перепродажи снизились на 21% по сравнению с августом и сразу на 41,4% — в годовом исчислении.

Импорт бывших в употреблении автобусов сократился на 5,7% за месяц, однако вырос на 36,1% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Поставки новых импортных автобусов упали на 27,3% по отношению к августу, но в то же время показали рост на 60% в годовом разрезе.

А вот производство автобусов в Украине уменьшилось незначительно — на 5,3% в месяц и только на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Большинство автобусов (301 шт., 59,4%) сменило владельца внутри страны.

Из-за границы ввезли 83 подержанных автобуса (16,4%), а 123 единицы были зарегистрированы как новые — из них 107 изготовлены или переоборудованы в Украине (21,1%), остальные 16 шт. (3,2%) – импортные.

Внутренний рынок: "Спринтер" снова первый, украинские модели - в тройке лидеров

На внутреннем рынке подержанных автобусов по-прежнему доминируют малые и средние модели, популярные среди перевозчиков пригородных и городских маршрутов. Безоговорочным лидером остается Mercedes-Benz Sprinter — универсальный и ликвидный, ставший стандартом украинских маршруток.

Ему уступают, но уверенно удерживают позиции отечественные модели — БАЗ А079 Эталон и Богдан/Ataman А-092. Они сохраняют спрос благодаря простоте обслуживания и доступности запчастей.

В нижней части рейтинга также сохраняется стабильный спрос на европейские малотоннажные шасси – Mercedes-Benz T1/T2, Volkswagen LT, Volkswagen Crafter. Интересно, что "Рута 25" продолжает оставаться популярным бюджетным решением, а появление Neoplan Cityliner демонстрирует, что даже большие туристические автобусы имеют свою нишу во внутреннем обращении.

Импорт б/у автобусов: от "Спринтера" до Van Hool

Сегмент импорта б/у автобусов ориентирован преимущественно на обновление автопарка большими и туристическими моделями. Абсолютный лидер — Mercedes-Benz Sprinter, активно завозимый для маршрутных перевозок или переоборудования.

Далее следуют его конкуренты – Volkswagen Crafter и Iveco Daily, формирующие основу малотоннажного сегмента.

А вот среди крупных туристических моделей самые популярные – VDL/Bova (Ambassador, Futura) и Van Hool (Astromega, Altano, Acron).

Также заметно присутствие чешского SOR CN 8.5, выбираемого для региональных маршрутов.

Новые автобусы: рынок под контролем украинских производителей

Рынок новых автобусов остается почти полностью монополизированным украинскими брендами. Главные лидеры – ЗАЗ A08 I-VAN, БАЗ А081 Эталон и Богдан/Ataman (А-221, А-093, А-092).

Их популярность объясняется тендерными условиями и преференциями для отечественного производителя в государственных и муниципальных закупках.

Однако эксперты отмечают, что такая концентрация имеет и обратную сторону — компромисс в качестве и ресурсе, ведь большинство украинских моделей комплектуются бюджетными иностранными агрегатами (в том числе из Индии или Китая).

Среди немногих новых новых моделей на рынке присутствуют Ford Transit, Troliga Pegasus, Olmedo Top Trim и JAC Sunray — преимущественно в виде специализированных или единичных поставок.

Добавим, с января по июль 2025 года в Украину ввезли 792 автобуса (включая микроавтобусы) на общую сумму $42,3 млн.