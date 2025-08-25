Запланована подія 2

От Mercedes-Benz до Ataman: какие модели автобусов покупали украинские перевозчики в июле

авто, автобусы
Украинцы чаще покупают подержанные автобусы / Depositphotos

В июле 2025 года рынок автобусов в Украине показал положительную динамику. В целом украинские перевозчики приобрели 514 новых и бывших в употреблении автобусов, что на 20,9% больше, чем в июне.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Эксперты проанализировали данные регистраций и определили самые популярные модели в трех ключевых сегментах: импортируемые, новые и перепроданные внутри страны.

Большинство сделок (65,2%) произошло на внутреннем рынке, где было перепродано 335 автобусов. Из-за границы привезли 78 подержанных и 29 новых автобусов, в то время как 72 новых машины были произведены или переоборудованы в Украину.

Фото 2 — От Mercedes-Benz до Ataman: какие модели автобусов покупали украинские перевозчики в июле

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Лидером внутренних перепродаж являются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, которых приобрели 88 единиц. За ними следуют VDL Ambassador (30 шт.) и Богдан/Ataman А-092.

Фото 3 — От Mercedes-Benz до Ataman: какие модели автобусов покупали украинские перевозчики в июле

Самые популярные подержанные автобусы из-за границы

Среди импортируемых подержанных автобусов первенство также удерживает Mercedes-Benz Sprinter (23 шт.). Второе место занимают VDL Ambassador (10 шт.), а третье – Volkswagen Crafter и Renault Master (по 5 шт.).

Фото 4 — От Mercedes-Benz до Ataman: какие модели автобусов покупали украинские перевозчики в июле

Самые популярные новые автобусы

На рынке новых автобусов лидером стал Богдан/Ataman A-092 (26 регистраций). За ним следуют ЗАЗ А08 (24 проданных машины) и Isuzu Citiport (20 регистраций).

Фото 5 — От Mercedes-Benz до Ataman: какие модели автобусов покупали украинские перевозчики в июле

Напомним, за первые пять месяцев 2025 года в Украину ввезли 539 автобусов общей стоимостью $25,9 миллиона грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук