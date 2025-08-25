Запланована подія 2

Від Mercedes-Benz до Ataman: які моделі автобусів купували українські перевізники у липні

У липні 2025 року ринок автобусів в Україні показав позитивну динаміку. Загалом українські перевізники придбали 514 нових та вживаних автобусів, що на 20,9% більше, ніж у червні. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Експерти проаналізували дані реєстрацій та визначили найпопулярніші моделі в трьох ключових сегментах: вживані імпортовані, нові та перепродані всередині країни.

Більшість угод (65,2%) відбулася на внутрішньому ринку, де було перепродано 335 автобусів. З-за кордону привезли 78 вживаних і 29 нових автобусів, тоді як 72 нові машини були вироблені або переобладнані в Україні.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Лідером внутрішніх перепродажів є автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, яких придбали 88 одиниць. За ними йдуть VDL Ambassador (30 шт.) та Богдан А-092.

Найпопулярніші вживані автобуси з-за кордону

Серед імпортованих вживаних автобусів першість також утримує Mercedes-Benz Sprinter (23 шт.). Друге місце посідають VDL Ambassador (10 шт.), а третє — Volkswagen Crafter і Renault Master (по 5 шт.).

Найпопулярніші нові автобуси

На ринку нових автобусів лідером став Богдан/Ataman A-092 (26 реєстрацій). За ним слідують ЗАЗ А08 (24 продані машини) та Isuzu Citiport (20 реєстрацій).

Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2025 року в Україну ввезли 539 автобусів загальною вартістю $25,9 мільйона грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук