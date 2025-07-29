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Україна імпортувала автобусів на майже $26 млн за 5 місяців 2025 року

автобуси
В Україну завезли автобусів на $26 млн / Depositphotos

За перші п’ять місяців 2025 року в Україну ввезли 539 автобусів загальною вартістю $25,9 мільйона грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Укравтопрому.

Скільки автобусів імпортувала Україна?

З січня по травень 2025 року Україна імпортувала 539 автобусів, включно з мікроавтобусами, загальна митна вартість яких сягнула $25,9 мільйона.

З них 161 — нові, а 378 — вживані. 

Імпорт нових автобусів обійшовся у $8,2 мільйона, тоді як митна вартість вживаних склала $17,7 мільйона.

Найбільшим постачальником нових автобусів стала Туреччина, яка поставила 137 одиниць на суму $5,9 мільйона.

Серед вживаних автобусів лідирує Польща — з цієї країни було імпортовано 132 одиниці загальною вартістю $7,9 мільйона.

Нагадаємо, у червні 2025 року українські перевізники зареєстрували 425 нових і вживаних автобусів, що на 28% менше, ніж у травні, і на майже 30% менше у порівнянні з аналогічним місяцем 2024 року

Автор:
Ольга Опенько