- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна імпортувала автобусів на майже $26 млн за 5 місяців 2025 року
За перші п’ять місяців 2025 року в Україну ввезли 539 автобусів загальною вартістю $25,9 мільйона грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Укравтопрому.
Скільки автобусів імпортувала Україна?
З січня по травень 2025 року Україна імпортувала 539 автобусів, включно з мікроавтобусами, загальна митна вартість яких сягнула $25,9 мільйона.
З них 161 — нові, а 378 — вживані.
Імпорт нових автобусів обійшовся у $8,2 мільйона, тоді як митна вартість вживаних склала $17,7 мільйона.
Найбільшим постачальником нових автобусів стала Туреччина, яка поставила 137 одиниць на суму $5,9 мільйона.
Серед вживаних автобусів лідирує Польща — з цієї країни було імпортовано 132 одиниці загальною вартістю $7,9 мільйона.
Нагадаємо, у червні 2025 року українські перевізники зареєстрували 425 нових і вживаних автобусів, що на 28% менше, ніж у травні, і на майже 30% менше у порівнянні з аналогічним місяцем 2024 року