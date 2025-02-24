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Які автобуси частіше купували у 2024 році: вибір перевізників

Mercedes-Benz Sprinter
Лідером залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter. Фото: Mercedes-Benz

У 2024 році українські перевізники придбали на 13,4% менше автобусів, ніж у 2023 році, загалом 8080 одиниць. Це стосується як нових, так і вживаних транспортних засобів.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Динаміка ринку автобусів

Більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 6231 шт., що склало 77,1% від загальної кількості. З-за кордону привезли 10,2% вживаних автобусів, або 826 шт.

Також торік вперше зареєстрували 1023 нових автобусів: 834 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (10,3%), решта 189 шт. (2,3%) прибули із-за кордону.

Якщо порівняти обсяги продажів автобусів у різних сегментах з 2023 роком, то динаміка виглядає так:

  • Внутрішні перепродажі: −13,0%
  • Імпорт вживаних: −15,5%
  • Імпорт нових: +51,2%
  • Вироблені в Україні: −21,9%
Фото 2 — Які автобуси частіше купували у 2024 році: вибір перевізників

Внутрішній ринок

Лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 1855 шт. Чимала частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто. На другому місці БАЗ "Еталон" А079 з результатом 520 машин. На третьому — "Богдан" А-092 (431 шт.).

Фото 3 — Які автобуси частіше купували у 2024 році: вибір перевізників

Автобуси, привезені з-за кордону

У 2024 році в цьому підсегменті першість отримали автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (161 шт.). Друге місце посіли Mercedes-Benz Citaro (64 шт.), третє — голландські автобуси VDL Ambassador, таких прибуло 57 шт.

Фото 4 — Які автобуси частіше купували у 2024 році: вибір перевізників

Найпопулярніші нові автобуси

Першість у підсегменті нових машин для пасажирських перевезень отримав БАЗ А081 "Еталон" з підсумком 251 перша реєстрація.

Другий у цьому заліку Богдан/Ataman А-093, з підсумком 195 проданих машин. Третє дісталося автобусам на базі Ford Transit, зі 140 реєстраціями.

Фото 5 — Які автобуси частіше купували у 2024 році: вибір перевізників

Нагадаємо, що продажі нових легкових автов Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році. 

Окрім того, протягом 2024 року на внутрішньому ринку України було зареєстровано понад 1,1 млн угод купівлі-продажу вживаних легкових авто. Це на 15,9% більше, ніж у 2023 році, попри десятиденне призупинення роботи сервісних центрів МВС у грудні через кібератаку.

Автор:
Тетяна Бесараб