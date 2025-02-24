Какие автобусы чаще покупали в 2024 году: выбор перевозчиков

В 2024 году украинские перевозчики приобрели на 13,4% меньше автобусов, чем в 2023 году, всего 8080 единиц. Это касается как новых, так и подержанных транспортных средств.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Динамика рынка автобусов

Большинство автобусов было куплено на внутреннем рынке: 6231 шт., что составило 77,1% от общего количества. Из-за границы привезли 10,2% подержанных автобусов, или 826 шт.

Также в прошлом году впервые зарегистрировали 1023 новых автобуса: 834 из этого числа были изготовлены или переоборудованы в Украине (10,3%), остальные 189 шт. (2,3%) прибыли из-за границы.

Если сравнить объемы продаж автобусов в разных сегментах с 2023 годом, то динамика выглядит так:

Внутренние перепродажи: −13,0%

Импорт б/у: −15,5%

Импорт новых: +51,2%

Производимые в Украине: −21,9%

Внутренний рынок

Лидером внутренних перепродаж остаются автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 1855 шт. Большая часть этих транспортных средств в свое время была переоборудована в пассажирские автобусы с грузовых автомобилей. На втором месте БАЗ "Эталон" А079 с результатом 520 машин. На третьем — "Богдан" А-092 (431 шт.).

Автобусы, привезенные из-за границы

В 2024 году в этом подсегменте первенство получили автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter ( 161 шт.). Второе место заняли Mercedes-Benz Citaro (64 шт.), третье – голландские автобусы VDL Ambassador, таких прибыло 57 шт.

Самые популярные новые автобусы

Первенство в подсегменте новых машин для пассажирских перевозок получил БАЗ А081 "Эталон" с итогом 251 первая регистрация.

Второй в этом зачете Богдан/Атаман А-093, с итогом 195 проданных машин. Третье досталось автобусам на базе Ford Transit, со 140 регистрациями.

Напомним, что продажи новых легковых авто в Украине в 2024 году оценены более чем в 125 млрд грн. Это на 18% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в течение 2024 года на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано более 1,1 млн сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Это на 15,9% больше, чем в 2023 году, несмотря на десятидневную приостановку работы сервисных центров МВД в декабре из-за кибератаки.