Украина импортировала автобусов почти на $26 млн за 5 месяцев 2025 года

За первые пять месяцев 2025 года в Украину было ввезено 539 автобусов общей стоимостью $25,9 миллиона грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Укравтопрома.

Сколько автобусов импортировала Украина?

С января по май 2025 года Украина импортировала 539 автобусов, включая микроавтобусы, общая таможенная стоимость которых составила $25,9 миллиона.

Из них 161 – новые, а 378 – подержанные.

Импорт новых автобусов обошелся в $8,2 миллиона, тогда как таможенная стоимость подержанных составила $17,7 миллиона.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов стала Турция, поставившая 137 единиц на сумму $5,9 миллиона.

Среди б/у автобусов лидирует Польша — из этой страны было импортировано 132 единицы общей стоимостью $7,9 миллиона.

Напомним, в июне 2025 года украинские перевозчики зарегистрировали 425 новых и подержанных автобусов, что на 28% меньше, чем в мае, и почти на 30% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.