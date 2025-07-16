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Автобусный рынок в июне 2025: украинцы чаще покупают внутренние и б/у модели

авто, автобусы
Украинцы чаще покупают подержанные автобусы / Depositphotos

В июне 2025 года украинские перевозчики зарегистрировали 425 новых и бывших в употреблении автобусов, что на 28% меньше, чем в мае, и на почти 30% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Несмотря на общее снижение объемов, наибольшую долю сделок — более 67% — составляли внутренние перепродажи. Импорт б/у автобусов составил 16,5%, а новых — только 2,4%.

Несмотря на спад в импорте, внутреннее производство демонстрирует рост: по сравнению с маем украинских новых автобусов зарегистрировали на 41,5% больше, чем месяцем ранее, и вдвое больше, чем в июне прошлого года.

Фото 2 — Автобусный рынок в июне 2025: украинцы чаще покупают внутренние и б/у модели

Топовые модели внутреннего рынка

Чаще всего в пределах Украины перепродавали переоборудованные пассажирские автобусы на базе Mercedes-Benz Sprinter - 79 сделок. Дальше с большим отрывом идут Volkswagen LT, Рута 25, БАЗ А099 "Эталон" (по 15 регистраций), а также Богдан А-092.

Импорт подержанных: преобладают Mercedes и VDL Среди подержанных автобусов из-за границы лидером стал Mercedes-Benz Sprinter (21 шт.). Второе место занял VDL Ambassador (8 шт.), а на третьем – автобусы на базе Volkswagen Crafter (4 шт.).

Сегмент новых автобусов: украинские бренды в лидерах

Среди новых автобусов первенство сохраняет Богдан/Ataman А-092 – 20 первых регистраций. Вторым стал Богдан/Ataman А-221412 (12 шт.), третье место занял ЗАЗ А08 с 9 продажами.

На фоне всеобщего спада активности, аналитики отмечают положительные сдвиги в развитии национального производства автобусов, что может свидетельствовать о росте доверия перевозчиков к отечественной продукции и постепенной адаптации рынка к новым экономическим условиям.

Напомним, в июне 2025 года в Украине впервые зарегистрировали 154 автобуса (включая микроавтобусы), что на 11% больше, чем в мае.

Автор:
Татьяна Гойденко