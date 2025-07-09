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Автобусный рынок Украины растет: в июне зарегистрировано на 11% больше транспорта

автобусы
Регистрация автобусов в Украине выросли на 11% / Depositphotos

В июне 2025 года в Украине впервые зарегистрировали 154 автобуса (включая микроавтобусы), что на 11% больше, чем в мае.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ассоциацию "Укравтопром".

Почти половина из них – 48% – составляли новые транспортные средства. Для сравнения, в июне 2024 года доля новой техники была ниже – 45%.

Среди новых автобусов чаще всего регистрировали Ataman — 27 единиц; Bogdan — 12; ЗАЗ — 9.

Среди подержанных лидерами стали Mercedes-Benz – 29 автобусов ;

За первое полугодие 2025 года украинский автобусный парк пополнился на 1 185 единиц, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из них 534 были новые автобусы (+12% к прошлому году), а 651 – подержанные (+67%).

Добавим, в первом квартале 2025 года в Украину было ввезено 287 автобусов, включая микроавтобусы, общей таможенной стоимостью 13,2 млн долларов США.

Автор:
Татьяна Гойденко