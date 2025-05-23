Украина импортировала автобусов более чем на $13 млн в первом квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года в Украину было ввезено 287 автобусов, включая микроавтобусы, общей таможенной стоимостью 13,2 млн долларов США.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества импортируемых транспортных средств 85 автобусов были новыми, а 202 — подержанными.

Импорт новых автобусов обошелся Украине в 4,5 млн долларов, в то время как подержанные автобусы стоили 8,7 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов стала Турция, откуда поступило 75 единиц на сумму около 3 млн. долларов.

Среди автобусов лидером стала Польша, которая экспортировала в Украину 88 единиц на общую таможенную стоимость более 5 млн долларов.

Напомним, в апреле 2025 года украинские перевозчики зарегистрировали 420 автобусов — как новых, так и с пробегом. Это на 18,9% меньше, чем в марте текущего года и на 40,3% меньше, чем в апреле 2024 года.

Наиболее востребованной новой моделью в апреле 2025 года стал Ford Transit, таких автобусов зарегистрировали 14. На второй позиции – Эталон А084, 6 единиц. Замыкает тройку лидеров Атаман А-093, а также с 6 регистрациями.