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Украина импортировала автобусов более чем на $13 млн в первом квартале 2025 года
В первом квартале 2025 года в Украину было ввезено 287 автобусов, включая микроавтобусы, общей таможенной стоимостью 13,2 млн долларов США.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из общего количества импортируемых транспортных средств 85 автобусов были новыми, а 202 — подержанными.
Импорт новых автобусов обошелся Украине в 4,5 млн долларов, в то время как подержанные автобусы стоили 8,7 млн долларов.
Крупнейшим поставщиком новых автобусов стала Турция, откуда поступило 75 единиц на сумму около 3 млн. долларов.
Среди автобусов лидером стала Польша, которая экспортировала в Украину 88 единиц на общую таможенную стоимость более 5 млн долларов.
Напомним, в апреле 2025 года украинские перевозчики зарегистрировали 420 автобусов — как новых, так и с пробегом. Это на 18,9% меньше, чем в марте текущего года и на 40,3% меньше, чем в апреле 2024 года.
Наиболее востребованной новой моделью в апреле 2025 года стал Ford Transit, таких автобусов зарегистрировали 14. На второй позиции – Эталон А084, 6 единиц. Замыкает тройку лидеров Атаман А-093, а также с 6 регистрациями.