В апреле украинский автопарк пополнили 210 автобусов: какие марки покупали чаще

В апреле украинский автопарк пополнили 210 автобусов, включая микроавтобусы. Это в два раза больше, чем в апреле 2024 года. Из-за новых автотранспортных средств наибольшей популярностью пользовались автобусы американского производителя Ford и французского Citroën.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По отношению к марту 2025 года украинский рынок автобусов увеличился на 3%. Доля новой техники в этом объеме составила 37%, в прошлом году была 60%.

Чаще всего в апреле в части новых автотранспортных средств впервые регистрировали:

Ford – 19 единиц;

Citroën – 16 единиц;

Эталон – 11 единиц.

Среди подержанных транспортных средств, больше всего было зарегистрировано автобусов таких марок:

Mercedes-Benz – 52 единицы;

Setra – 12 единиц;

Renault – 11 единиц.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 820 автобусов (+37% к аналогичному периоду 2024 г.). Из них: новых – 368 ед. (+0,3%); б/у – 452 ед. (+94%).

Напомним, за январь-февраль 2025 года в Украину было импортировано 189 автобусов (включая микроавтобусы) на общую сумму более 8,7 миллиона долларов США.