Украина импортировала автобусов более чем на $8,7 млн за первые два месяца года

За январь-февраль 2025 года в Украину было импортировано 189 автобусов (включая микроавтобусы) на общую сумму более 8,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Из общего объема импорта 64 транспортных средства были новыми, а 125 — подержанными. На новые автобусы пришлось почти 3,3 миллиона долларов таможенной стоимости, тогда как подержанные обошлись импортерам более чем в 5,5 миллиона долларов.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов стала Турция — из этой страны в Украину было ввезено 54 новых единицы, что принесло турецким экспортерам около 1,8 миллиона долларов.

Что касается автобусов, то наибольшее количество — 62 единицы — Украина получила из Польши. Общая таможенная стоимость этой поставки составила 3,4 миллиона долларов.

Добавим, что в январе-марте 2025 года украинские перевозчики зарегистрировали 1433 новых и подержанных автобуса. Это на 35,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.