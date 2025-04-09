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Автобусный парк Украины вырос: что покупали в марте
В марте 2025 года в Украине впервые зарегистрировали 185 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 7% больше, чем в феврале 2025 года.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Доля новых автобусов в этом объеме составила 37%, тогда как в марте 2024 года она была выше – 53%.
Самые популярные новые и б/у модели
Среди новых транспортных средств наиболее популярными стали автобусы марок Ford (32 единицы), Ataman (14 единиц) и Volkswagen (10 единиц).
В категории б/у техники чаще всего регистрировали Mersedes-benz (42 единицы), VDL (18 единиц) и Van Hool (7 единиц).
В целом, с начала 2025 года украинский автобусный парк пополнился 591 транспортным средством, что на 19% больше, чем за первый квартал 2024 года. Из этого количества 289 автобусов были новыми (на 5% меньше, чем в прошлом году), а 302 — подержанными (рост на 58%).
Добавим, в феврале 2025 года в Украине было зарегистрировано 173 автобуса (включая микроавтобусы). Это на 4% меньше, чем в феврале прошлого года и на 26% меньше, чем в январе 2025 года.