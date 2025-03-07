Рынок автобусов в Украине сократился в феврале: какие модели покупали чаще всего

В феврале 2025 года в Украине было зарегистрировано 173 автобуса (включая микроавтобусы). Это на 4% меньше, чем в феврале прошлого года и на 26% меньше, чем в январе 2025 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новой техники среди зарегистрированных автобусов составила 42%, в то время как в феврале 2024 года этот показатель составил 60%.

Среди новых автобусов чаще всего регистрировали:

F ord – 29 единиц;

A tanan – 17 единиц;

E talon – 8 единиц.

Среди бывших в употреблении лидерами стали:

Mersedes -BENZ – 41 единица ;

VDL – 20 единиц;

V olkswagen – 12 единиц.

С начала года автобусный парк Украины пополнился 406 транспортными средствами, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом количество новых автобусов составило 221 единицу (-3% к прошлому году), а импорт подержанных вырос до 185 единиц (+50%).

Добавим, в ноябре украинский автопарк пополнили 260 автобусов, включая микроавтобусы, что на 4% меньше, чем в прошлом. В сравнении с октябрем 2024 года рынок автобусов вырос на 10%.