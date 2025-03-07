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Рынок автобусов в Украине сократился в феврале: какие модели покупали чаще всего
В феврале 2025 года в Украине было зарегистрировано 173 автобуса (включая микроавтобусы). Это на 4% меньше, чем в феврале прошлого года и на 26% меньше, чем в январе 2025 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Доля новой техники среди зарегистрированных автобусов составила 42%, в то время как в феврале 2024 года этот показатель составил 60%.
Среди новых автобусов чаще всего регистрировали:
- Ford – 29 единиц;
- Atanan – 17 единиц;
- Etalon – 8 единиц.
Среди бывших в употреблении лидерами стали:
- Mersedes -BENZ – 41 единица ;
- VDL – 20 единиц;
- Volkswagen – 12 единиц.
С начала года автобусный парк Украины пополнился 406 транспортными средствами, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
При этом количество новых автобусов составило 221 единицу (-3% к прошлому году), а импорт подержанных вырос до 185 единиц (+50%).
Добавим, в ноябре украинский автопарк пополнили 260 автобусов, включая микроавтобусы, что на 4% меньше, чем в прошлом. В сравнении с октябрем 2024 года рынок автобусов вырос на 10%.