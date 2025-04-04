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В Украине началось наполнение реестра автобусных маршрутов: почему это важно
В Украине стартует наполнение Реестра междугородных и пригородных автобусных маршрутов. Он будет наполняться постепенно – на основе информации от организаторов перевозок, в частности, областных военных администраций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Для этого Укртрансбезопасность запустила отдельный модуль в Реестре автобусных маршрутов. Областные администрации уже начали вносить информацию в модуль.
Наполнение Реестра – один из элементов реформы внутренних автомобильных перевозок Министерства развития общин и территорий. Таким образом, информация о сети пригородных и междугородных автобусных маршрутов станет общедоступной.
В первую очередь это важно для работы бизнеса, который напрямую сможет увидеть существующие маршруты и планировать свою деятельность по открытию новых.
Что будет содержать Реестр междугородных и пригородных автобусных маршрутов
- названия автобусных маршрутов и визуальный вид маршрута на карте;
- номера автобусных маршрутов (рейсов);
- организаторов пассажирских перевозок;
- автомобильных перевозчиков, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров на таких маршрутах.
Внедрение и запуск Модуля позволит перевозчикам получать информацию о пригородных и междугородных маршрутах (в пределах области). Речь и о тех маршрутах, которые не обслуживаются по разным причинам.
Пассажиру Реестр поможет найти нужный пригородный и междугородний автобусный маршрут с помощью имеющихся фильтров.
Государству Реестр позволит проанализировать сеть маршрутов, выявить неактуальные маршруты и инициировать создание новых.
Недавно Рада поддержала во втором чтении евроинтеграционный законопроект, приближающий украинский рынок автомобильных перевозок к стандартам ЕС. Законопроект направлен на усовершенствование процедур лицензирования перевозчиков для доступа к рынку перевозок. Речь идет о международных перевозчиках грузов или пассажиров, а также внутренних перевозчиках пассажиров или опасных товаров.