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Автоперевозки на пути в ЕС: Рада приняла закон для модернизации украинского рынка
27 марта Верховная Рада поддержала во втором чтении евроинтеграционный законопроект №4560, приближающий украинский рынок автомобильных перевозок к стандартам ЕС. Законопроект разработан Министерством развития общин и территорий.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О законопроекте
В пояснительной записке говорится, что в сфере перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом, как во внутреннем, так и международном сообщениях, не до конца урегулирован ряд вопросов, касающихся лицензирования перевозок, а также процедур оформления, выдачи и мониторинга свидетельств профессиональной компетентности менеджеров (управителей).
Отдельные положения Закона Украины "Об автомобильном транспорте" не отвечают требованиям ЕС из-за необходимости имплементации Регламента (ЕС) № 1071/2009, устанавливающей правила допуска операторов к работе.
Отмечается, что повысить качество услуг автомобильных перевозок, снизить количество ДТП и обеспечить безопасность через внедрение лицензирования грузовых перевозок и установление лицензионных условий по европейским стандартам.
В первую очередь, законопроект направлен на совершенствование процедур лицензирования перевозчиков для доступа к рынку перевозок. Речь идет о международных перевозчиках грузов или пассажиров, а также внутренних перевозчиках пассажиров или опасных товаров.
Что изменяет законопроект по лицензированию:
- Вводится механизм хорошей репутации для лицензирования перевозчиков.
- Устанавливаются требования к финансовой состоятельности компаний.
- Вводится обязательная профессиональная компетентность менеджеров транспортных компаний.
Переходный период – 1 год. Новые правила вступят в силу после официальной публикации закона.
Об автобусных маршрутах
Напомним, в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов
Также сообщалось, что в 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов для автобусных перевозчиков. Такая активность перевозчиков, осуществляющих заграничные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.