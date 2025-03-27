Автоперевезення на шляху до ЄС: Рада ухвалила закон для модернізації українського ринку

27 березня Верховна Рада підтримала у другому читанні євроінтеграційний законопроєкт №4560, який наближає український ринок автомобільних перевезень до стандартів ЄС. Законопроєкт розроблений Міністерством розвитку громад та територій.

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Про це інформує пресслужба відомства.

Про законопроєкт

У пояснювальній записці йдеться про те, що в сфері перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, як у внутрішньому, так і міжнародному сполученнях, не до кінця врегульовано низку питань, що стосуються ліцензування перевезень, а також процедур оформлення, видачі і моніторингу свідоцтв професійної компетентності менеджерів (управителів) перевезень.

Окремі положення Закону України "Про автомобільний транспорт" не відповідають вимогам ЄС через необхідність імплементації Регламенту (ЄС) № 1071/2009, що встановлює правила допуску операторів до роботи.

Зазначається, що підвищити якість послуг автомобільних перевезень, знизити кількість ДТП та забезпечити безпеку можна через впровадження ліцензування вантажних перевезень та встановлення ліцензійних умов за європейськими стандартами.

У першу чергу законопроєкт спрямований на вдосконалення процедур ліцензування перевізників для доступу до ринку перевезень. Йдеться міжнародних перевізників вантажів чи пасажирів, а також внутрішніх перевізників пасажирів чи небезпечних товарів.

Що змінює законопроєкт щодо ліцензування:

Вводиться механізм "доброї репутації" для ліцензування перевізників.

Встановлюються вимоги до фінансової спроможності компаній.

Запроваджується обов'язкова професійна компетентність менеджерів транспортних компаній.

Перехідний період – 1 рік. Нові правила набудуть чинності після офіційної публікації закону.

Про автобусні маршрути

Нагадаємо, в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.

Також повідомлялося, що у 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників. Така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.