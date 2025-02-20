Запуск международных автобусных маршрутов: перевозчики получили доступ ко всем функциям онлайн-кабинета

С 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что теперь перевозчики могут полностью использовать все функции онлайн-кабинета по ссылке.

О цифровизации

Цифровизация процесса открытия маршрутов является важнейшим элементом реформы международных автобусных перевозок. Она способствует экономии времени и ресурсов бизнеса, уменьшению коррупционных рисков и обеспечению прозрачности процедур.

Теперь перевозчики могут открывать маршруты за определенные 10 дней, что обеспечивает четкость и предсказуемость сроков. Одной из главных задач является упрощение сервисов для бизнеса. Полная цифровизация этого процесса является примером предоставления качественных услуг без бюрократических преград и бумажных проволочек, отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Алгоритм для начала работы с маршрутами

Для начала работы с маршрутами перевозчик должен пройти авторизацию на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После входа в систему в разделе "Мои маршруты" необходимо выбрать одну из следующих опций: "Открыть маршрут", "Продолжить маршрут" или "Внести изменения", а также заполнить соответствующие поля.

Перевозчик получит ответ на решение открытия, продления или внесения изменений в маршрут через 10 дней после подачи заявки.

Если данные будут нуждаться в корректировке или содержать ошибки, перевозчику будет отправлено уведомление в личном кабинете, где были представлены документы. Исправить ошибку можно будет в течение 5 дней.

При открытии маршрута следует указать следующие данные: тип перевозок, периодичность, страна прибытия, пункты отправления и прибытия, расписание движения, а также пункт пропуска.

Кабинет международных маршрутов создан Укртрансбезопасностью в партнерстве с Министерством развития общин и территорий.

Напомним также, что недавно в Украине приступили к наполнению единого реестра автостанций. Также в этом году заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов .