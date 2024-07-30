Мининфраструктуры изменило критерии для бронирования работников транспортных предприятий

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины объявило об изменениях в критериях признания транспортных предприятий критически важными для экономики.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач.

Теперь перевозчики, выполняющие нерегулярные перевозки, а также автостанции могут подавать заявки на бронирование своих сотрудников от мобилизации.

Предприятия, отвечающие новым критериям, могут предоставить необходимый пакет документов в Министерство, чтобы получить статус критически важных. После этого они смогут забронировать сотрудников через портал "Действие".

По словам Деркача, сейчас статус критически важных получили около 170 предприятий, еще примерно 80 ожидают утверждения. С начала работы механизма бронирования в Министерство поступило около 500 заявок. В 2023 году – было не больше 40.

По его словам, одним из ключевых изменений является уменьшение количества критериев, необходимых для получения статуса критически важного предприятия, с трех до двух. Кроме того, теперь предприятия могут подавать документы на бронирование, даже если они начали свою деятельность только в 2023 или 2024 годах. Также отменено требование подтверждения оформления трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов.

Эти изменения будут закреплены в новой редакции приказа №303 Министерства, который вступит в силу после регистрации в Министерстве юстиции. Практически это означает, что предприятия могут подавать документы только после официального вступления в силу обновленного приказа.

В то же время, по разъяснениям Минэкономики, физические лица-предприниматели, включая перевозчиков, аграрий и строителей, пока не могут получить статус критически важных из-за ограничений, установленных законом. Для изменения этой ситуации необходимо внесение изменений в законодательство, что позволило бы бронировать не только предприятия, учреждения и организации, но и ФЛП.

Из-за мобилизации водители отказывались от международных рейсов

Со вступлением в силу закона о мобилизации среди украинских водителей разыгрались панические настои, поскольку брони от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов, а остальные отказываются уезжать .

"В последнее время мы видим тенденцию к сокращению количества грузового транспорта в международном направлении. Например, в "е-очереди", несмотря на сезон, уменьшается количество регистраций. Водители отказываются выходить в рейсы, потому что боятся, что их остановят на пунктах пропуска, а такие случаи уже есть, или, пересекая границу, бросают транспортные средства, груз и не возвращаются в Украину", — отметил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

Он считает, что такая ситуация уже в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом, если не будет создана прозрачная и понятная система бронирования.

По словам Балина, существующая система бронирования не учитывает того факта, что подавляющее число предприятий малы и средние, в ней работают многие ФЛПы. В то время как постановление Кабинета министров №76 о бронировании военнообязанных во время военного положения не регулирует вопрос предоставления брони именно для физических лиц предпринимателей.

По состоянию на 6 мая в Министерство по развитию общин, территорий и инфраструктуры обратилось 18 компаний, из которых статус критически важного получили только 5. По оценкам участников рынка автоперевозок, бронь от мобилизации имеют где-то менее 5% работников отрасли.