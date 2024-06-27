Бизнес призвал власть срочно решить пять ключевых проблем с бронированием

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) обратилась в Парламент и к правительству Украины с просьбой срочно решить пять ключевых проблем с бронированием работников.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы EBA.

Представители ассоциации отмечают, что в последние месяцы властью неоднократно вносились изменения в подзаконные акты, регулирующие вопросы ведения военного учета и бронирования военнообязанных на критических предприятиях.

"Несмотря на определенный оптимизм, который должен состояться с практическим внедрением принятых изменений, большинство из них не проходили общественного обсуждения и бизнес сообщество не имело возможности прокомментировать их и предоставить свои наиболее критические предложения", - подчеркивают в EBA.

Именно поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается в Парламент и к правительству Украины с просьбой срочно решить 5 ключевых проблем.

Какие проблемы призывает решить бизнес

Итак, представители бизнес-сообщества призывают власти решить следующие проблемы:

I. Поддержать и содействовать скорейшему принятию законопроекта о продлении срока обновления данных до 150 дней

По последним данным Минобороны, по состоянию на 25 июня свои военно-учетные данные смогли обновить лишь 2,3 млн. военнообязанных из примерно 11 млн. По информации от представителей бизнес-сообщества, в текущих условиях отсутствия электроэнергии и доступа к Интернету и, соответственно, перебоев в работе электронных систем, очень часто обновить свои данные через приложение Резерв+ или ЦПАУ невозможно, тогда как пропускная способность ТЦК и СП чрезвычайно мала. Уже очевидно, что до 16 июля всем военнообязанным не удастся обновить данные, в том числе и из-за низкой пропускной способности государства. Соответственно, увеличение срока еще на 90 дней является логичным шагом и полностью поддерживается бизнесом.

II. Как можно скорее запустить систему "еБронирование"

В ЕБА отмечают, что в рамках действующей системы стратегического бронирования процесс подготовки документов до получения приказа о бронировании занимает в среднем 2 месяца и требует значительных административных ресурсов как со стороны государства, так и бизнеса. Кроме того, участились случаи отказов в бронировании со стороны органов власти без объяснения причин.

"Соответственно, Ассоциация призывает как можно скорее запустить систему "еБронирование" через ресурсы портала "Дія" как для предприятий критической инфраструктуры, так и для предприятий, критических для национальной экономики, с целью ускорения процессов и предотвращения каких-либо злоупотреблений в процессе согласования списков", - говорится в сообщении ассоциации.

ІІІ. Предоставить забронированным военнообязанным и находящимся в процессе бронирования (с момента подачи заявки предприятием и до постановки на спецучет) 30 дней иммунитета от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП

В ЕБА отмечают, что ассоциация неоднократно поднимала вопрос о предоставлении военнообязанным 30 дней иммунитета от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП, поскольку неопределенность при походе в ТЦК и СП заставляет большое количество военнообязанных избегать таких походов. Соответственно, предоставление 30 дней иммунитета значительно повысит качество и эффективность военного учета на общегосударственном уровне.

IV. Разрешить бронирование без ограничений по количеству работников транспортной отрасли, непосредственно задействованных в процессе осуществления грузовых перевозок

Не секрет, что большинство грузовых перевозок внутри государства, а также львиная доля как импортных, так и экспортных операций осуществляется именно грузовыми транспортными средствами. Соответственно, наличие достаточного количества людей, готовых выходить на маршрут – это залог экономической безопасности государства. Соответственно, бизнесу и экономике страны важно иметь работников, в частности водителей, в достаточном количестве, чтобы была возможность импортировать в Украину необходимую продукцию для населения, бизнеса, армии, а также экспортировать товары из Украины.

"В данном контексте, в частности, бизнес приветствует решение Президента Украины дать поручение правительству рассмотреть возможность бронирования от мобилизации дальнобойщиков. Об этом говорится в ответе Президента на петицию", - рассказали в ЕБА.

V. Разрешить ввести экономическое бронирование в стране

Бизнес-сообщество отмечает, что в публичном пространстве обсуждаются различные концепции и модели бронирования. И бизнес готов вместе с уполномоченными представителями органов государственной власти садиться и обсуждать эти модели и какая из них может быть наиболее полезна для нашего государства. Ведь все же бизнесу важно иметь полномочия и самостоятельно определять, какие именно сотрудники являются критическими для работы компании.

"Очень надеемся, что голос бизнеса будет услышан и бизнесу и властям удастся достичь компромиссных решений по вышеуказанным вопросам, ведь они крайне важны для дальнейшего функционирования нашего государства!" – подытожили в ЕБА.

Бронирование военнообязанных

7 июня правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

Бронировать сотрудников через портал "Дія" смогут критически важные предприятия или обеспечивающие потребности армии и предоставляющие услуги Силам обороны Украины.

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению № 520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продлил еще на два месяца, до 7 августа, предельный срок действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.

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