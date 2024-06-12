Бронирование от мобилизации в "Дії": для кого будет доступно и когда заработает

Бронировать сотрудников через портал "Дія" смогут критически важные предприятия или обеспечивающие потребности армии и предоставляющие услуги Силам обороны Украины.

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Об этом рассказала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач, пишет УНИАН.

Алгоритм действий работодателей

Чиновница напомнила, что критерии признания предприятия критически важны в правительственном постановлении № 76.

"Там обнародованы восемь критериев, и для того чтобы предприятие стало критически важным, нужно соответствовать минимум трем из них. Но в разных сферах деятельности это по-разному. Например, у Министерства образования есть своя сфера их предприятий и они определяют по критериям, а у Министерства здравоохранения своя сфера и т.д.", - отметила Ткач.

Она также рассказала об алгоритме действий работодателей по бронированию военнообязанных сотрудников через портал "Дія".

"В первую очередь, предприятия должны быть признаны критически важными. После этого через портал "Дія" руководитель предприятия сможет добавить список сотрудников, которых он хочет забронировать. Ему будет отражен соответствующий лимит на бронирование. Поэтому он будет понимать, какое количество ему доступно. Условно, если в компании работает 100 военнообязанных, 50% лимит, то есть 50 военнообязанных он сможет забронировать., – объяснила Ткач.

По ее словам, после этого будет производиться автоматическое бронирование, а результат руководитель получит в кабинете на портале "Дія" и на электронную почту.

"У сотрудника, если бронирование успешно, в „Резерв+" будет отражена эта информация о бронировании и дате завершения бронирования", — уточнила чиновница.

Она добавила, что структура бронирования работает таким образом, что определение и полная ответственность на руководителе предприятия, поскольку именно он владеет информацией о тех уникальных сотрудниках, без которых его предприятие не сможет полноценно функционировать. Поэтому своей подписью он удостоверяет этот перечень и передает список на бронирование.

Когда заработает услуга

Что касается сроков, когда заработает услуга процедуры бронирования для предприятий и организаций "Дія", то сейчас Минцифры занимается технической реализацией этого замысла.

"В частности, налаживаем информационное взаимодействие между реестрами „Оберіг" и Пенсионного фонда, а также взаимодействие между порталом „Дія" и „Оберіг" для того, чтобы осуществлялись эти автоматические проверки. По нашим расчетам услуга заработает в течение месяца. Следите за нашими социальными сетями, мы обязательно сообщим. Будет, конечно, бета-тестирование и мы привлечем всех желающих к тестированию", — резюмировала Ткач.

Бронирование в "Дії"

7 июня Правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению №520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продолжил еще на два месяца, до 7 августа, предельный срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.