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Правительство готовит перечень профессий, которые не будут подлежать мобилизации: что известно
Вскоре Кабинет министров предоставит перечень специальностей и должностей, представители которых не будут подлежать призыву в ряды ВСУ.
Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, пишет УНИАН.
По его словам, бронировать от мобилизации будут профессии, а не конкретных людей.
Как отметил нардеп, в основном это будут работники критических отраслей промышленности.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
“На уровне комитета мы рассматривали алгоритмы бронирования, пытались четко определить перечень профессий и должностей, которые могут быть забронированы, избежать коррупционных составляющих. Чтобы не бронировались лица, а только специалисты, которые необходимы для критических отраслей промышленности, военно-промышленного комплекса, оборонно-промышленного комплекса”, - отметил Вениславский.
Он уточнил, что такой перечень должностей в ближайшее время будет определен Кабмином.
"По нашей информации, буквально на следующей неделе должно появиться соответствующее постановление, где максимально полно и максимально, на наш взгляд, с учетом идеи справедливости будут определены процесс и категории, критерии бронирования", - подчеркнул нардеп.
Вениславский добавил, что главным исполнителем, занимающимся бронированием, будет Минэкономики. Также этот вопрос будет согласовываться с Минстратегпромом, Минобороны и Генштабом.
Кабмин внес изменения в бронирование военнообязанных
Напомним, 8 мая Кабинет министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению № 520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.
В то же время, в начале мая правительство продлило на месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению Кабмина №76.
Добавим, что Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением от 27 января 2023, создав условия для бронирования от мобилизации работников предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, занимающихся восстановлением критической инфраструктуры.
В частности, речь идет о предприятиях, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры. Также обеспечивают бесперебойное функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины в особый период.
Список таких предприятий, учреждений и организаций утверждается Министерством энергетики.
Шмигаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных
После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.
Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.
"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмигаль.