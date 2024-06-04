Уряд готує перелік професій, які не підлягатимуть мобілізації: що відомо

Незабаром Кабінет міністрів надасть перелік спеціальностей та посад, представники яких не підлягатимуть призову до лав ЗСУ.

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Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, пише УНІАН.

За його словами, бронювати від мобілізації будуть професії, а не конкретних людей.

Як наголосив нардеп, в основному це будуть працівники критичних галузей промисловості.

“На рівні комітету ми розглядали алгоритми бронювання, намагалися чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових. Щоб не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу”, зауважив Веніславський.

Він уточнив, що такий перелік посад має бути найближчим часом визначений Кабміном.

“За нашою інформацією, буквально на наступному тижні має з’явитися відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, критерії бронювання”, - підкреслив нардеп.

Веніславський додав, що головним виконавцем, який займатиметься бронюванням, буде Мінекономіки. Також це питання узгоджуватиметься із Мінстратегпромом, Міноборони та Генштабом.

Кабмін вніс зміни до бронювання військовозобов’язаних

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Водночас на початку травня уряд продовжив на місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно з постановою Кабміну №76.

Додамо, що Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою від 27 січня 2023 року, створивши умови для бронювання від мобілізації працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядних організацій, що займаються відновленням критичної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про підприємства, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури. А також забезпечують безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної та газотранспортної системи України в особливий період.

Перелік таких підприємств, установ та організацій затверджується Міністерством енергетики.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.