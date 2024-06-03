Працівників оборонних підприємств мобілізують під час звірки даних у ТЦК

Оборонні підприємства, які визнані критично важливими для економіки України та мають право бронювати до 100% працівників, закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих співробітників під час звірки даних у ТЦК та СП.

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Про це йдеться у відповідному зверненні, пише "Економічна правда".

Зазначається, що понад сорок підприємств у зверненні до прем'єр-міністра, міністрів оборони та стратегічних галузей промисловості, а також - головнокомандувача ЗСУ, звертають увагу на те, що, після одночасного набуття чинності низкою законних та підзаконних актів, під загрозою постав виробничий потенціал вітчизняного ОПК.

Зокрема, після досягнення працівником 25-річного віку підприємство зобов’язане звіряти його військово-облікові дані з ТЦК та СП, а працівник – пройти військово-лікарську комісію.

Також Міноборони переглядає чи змінює перелік військово-облікових спеціальностей, через що окремі ВОС стають недійсними, внаслідок чого військовозобов’язані мають звертатися до ТЦК та СП за внесенням змін у військово-облікові документи.

"Існують непоодинокі випадки, коли саме в цей "перехідний" період ТЦК та СП здійснюють мобілізацію зазначеної категорії працівників, хоча мають офіційні докази їхньої безпосередньої участі у реалізації державних контрактів оборонного призначення. Одразу після проходження ВЛК таким працівникам вручається мобілізаційне розпорядження без можливості здійснити бронювання", - зауважують керівники оборонних підприємств.

У зверненні наголошується, що Генеральний штаб та Міністерство оборони України відмовляють у погодженні підприємствам бронювання військовозобов’язаних працівників, які не здійснили заміну приписного свідоцтва на тимчасове посвідчення, не оновили військово-облікову спеціальність або інші військово-облікові дані.

"Така ситуація загрожує виконанню державних оборонних контрактів та негативно впливає на обороноздатність держави. Підприємства ОПК наголошують на необхідності запровадження правового механізму відтермінування вручення мобілізаційних розпоряджень працівникам підприємств, визнаних критично важливими для оборони України, що дозволить бронювати спеціалістів після оновлення їхніх військо-облікових даних", - підкреслюється у зверненні.

Кабмін вніс зміни до бронювання військовозобов’язаних

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Водночас на початку травня уряд продовжив на місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих Мінекономіки військовозобов'язаним працівникам окремих підприємств та організацій згідно з постановою Кабміну №76.

Додамо, що Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою від 27 січня 2023 року, створивши умови для бронювання від мобілізації працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їхніх підрядних організацій, що займаються відновленням критичної інфраструктури.

Зокрема, йдеться про підприємства, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури. А також забезпечують безперебійне функціонування об’єднаної енергетичної та газотранспортної системи України в особливий період.

Перелік таких підприємств, установ та організацій затверджується Міністерством енергетики.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.